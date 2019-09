Lednici založené na důvěře hrozí konec kvůli EET. Stačí výjimka, říká resort

Problémem je paradoxně především volnost prodeje, která nejde zkontrolovat, tedy důvěra v zákazníky. Ze samoobslužné lednice nevypadává zboží, jako z klasických automatů. Lidé si ji otevřou, vezmou si co chtějí, všechno spočítají a zaplatí do pokladny ve dveřích.

„Máme obrat do 600 tisíc, takže jsem počítala s tím, že se do kategorie pro automaty nakonec vejdeme. Problém ale je, že nejsme ani automat. Na finančním úřadě byli sice velice ochotní, ale nepřišli jsme na to, jak vydávání vymyslet. Jedině bych tam musela stát a účtenky dávat já, což je nesmysl,“ říká Markéta Stehlíková, která samoobslužnou lednici z farmy zásobuje.

Pokud mají drobní podnikatelé obrat do 600 tisíc korun, mohou podle novely pracovat v takzvaném offline režimu. V praxi to znamená, že nebudou muset vydávat EET účtenky, ale na finančním úřadě si vyzvednou blok. Každý den pak zaznamenají do speciálního formuláře výši tržby, počet vydaných nebo stornovaných účtenek a formuláře pak každé čtvrtletí zašlou na finanční úřad.



Hygiena problém nemá a zákazníci poctivě platí

Podle Stehlíkové jsou malá farma s omezenými možnostmi a výrobou. Nikdy neměli problém s tím, že by někdo nezaplatil, lednici vykradl nebo rozbil. Okolí dokonce hlídají kamery, ale z jiného důvodu, než pro kontrolování zákazníků.



„Máme to tam kvůli hygieně. Aby viděla, že se tam opravdu neděje nic závadného. Měli jsme jen minimum případů, kdy nám v kase chyběly peníze. A to bylo to spíš proto, že tam třeba nebyly drobné. Jinak nám naopak pár korun přebývá. Lidé jsou na to zvyklí a váží si toho,“ dodává Markéta Stehlíková.



Podle ministerstva financí se ovšem další vlna EET Stehlíkové nedotkne.

S výjimkou, či bez?

„Elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti, kde by nedávala smysl, například prodejní automaty,“ uvedl mluvčí resortu Michal Žurovec.

„Doporučoval bych závazné posouzení finanční správou. Paní by si mohla vyjednat takzvanou automatovou výjimku. To znamená, že i když to není jako automat, tak se na to pohlíží jako na automat,“ dodal.



Mluvčí navíc připomněl, že maloobchodní prodej podléhá evidenci tržeb již od března roku 2017. „Ve vztahu k prodejním automatům se tedy v souvislosti s 3. a 4. vlnou vůbec nic

Třetí a čtvrtá vlna EET Třetí a čtvrtá vlna EET odstartuje na jaře roku 2020.

Rozšíření elektronické evidence tržeb schválili poslanci minulý pátek. Rozšíření bude platit například pro kadeřníky, truhláře, sklenáře, malíře pokojů, lékaře, advokáty nebo pro podnikatele v zemědělství. Povinnosti elektronicky evidovat tržby se vyhne předvánoční prodej kaprů.

O třetí a čtvrté vlně EET rozhodli poslanci už v červnu, Senát je však vetoval. Nyní, po úspěšném přehlasování veta, tak zákon čeká jen na podpis prezidenta Miloše Zemana.

nemění,“ dodal s tím, že obdobný princip prodeje funguje třeba v lesních barech, které jsou podél cesty z Horní Lipové na Smrk v Rychlebských horách na Jesenicku.

Provozovatelé lesních barů ovšem podle informací iDNES.cz ani o žádnou výjimku nežádali. Sama metodika k EET totiž mluví o prodejním automatu jako prakticky o všem, co realizuje transakce bez lidské obsluhy. Ty jsou založené na podobném principu - v barech je menší občerstvení, turisté si mohou udělat čaj nebo kávu a k dispozici je jim 24 hodin denně. Na svědomí každého pak je, kolik za to do pokladničky vhodí peněz.



„Na základě tohoto ustanovení se tak nebude evidovat ani tržba v rámci prodeje realizovaného jen za pomoci kasičky, která je umístěna bez dohledu prodejce (tj. například platba za využití horské chaty bez obsluhy apod.),“ stojí v dokumentu.