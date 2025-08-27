„Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ sdělil serveru iRozhlas.cz předseda senátu pražského městského soudu Šott.
Soudce doplnil, že už prostudoval usnesení, kterým odvolací vrchní soud v červnu zrušil zprošťující verdikt nad Babišem i Nagyovou. Nyní bude možné doplňovat důkazy.
Šott Babiše i Nagyovou už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud ale v červnu osvobozující verdikt zrušil a rozhodl, že Babiš i Nagyová naplnili svým jednáním skutkovou podstatu zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Svým právním názorem pražský městský soud zavázal.
|
Soud vrátil kauzu Čapí hnízdo, proces s Babišem a Nagyovou bude pokračovat
Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.
Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.
Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem voleb, Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.
|
23. června 2025