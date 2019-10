Žádný politik nám nevládl tak dlouho, jako Gott zpíval, vzpomínala fanynka

Uprostřed třetího hradního nádvoří stála jako jediná nehnutě s rukou na srdci čtyřiapadesátiletá Věra Bicková.

„Když mi bylo deset let, cvičila jsem spartakiádu a myslela jsem, že když jsem původem z Českých Budějovic a že když se dostanu do Prahy, Karel si mě vezme za ženu,“ vypráví s nadsázkou Bicková a hladí přitom černého buldočka. „Karel pro mě byl vše, milovala jsem ho natolik, že jsem si třeba místo oběda raději kupovala jeho elpíčka,“ vzpomíná.

Jako tisíc dalších lidí se přišla rozloučit s Karlem Gottem, zpěvákem, kterého milovala. „Byla jsem před dvěma týdny v Maroku na pouti za poznáním sebe sama a potkala tam kamarádku. Vzpomínaly jsme na něj a bavily se o něm. Bylo to zvláštní. Tu noc zemřel,“ líčí Bicková.

Osobně se s Karlem Gottem potkala před patnácti lety při oslavě narozenin Heleny Vondráčkové. „Bylo to pro mě nezapomenutelné, jak skromný člověk to je a jaká pokora a láska z něj sálala. Je třeba si uvědomit, že nikdo nám nevládl tak dlouho, jako on zpíval. Šedesát let byl na vrcholu,“ dodává Bicková a dál stojí uprostřed nádvoří Pražského hradu.

Podobně stála už v pátek ráno ve frontě u Žofína, kam kolem osmé zamířila poklonit se přímo před rakví. Do kondolenční knihy tam napsala jednoduchý vzkaz: Kájo děkujeme. S láskou Věra a kluci.

„Synům, kterým je dneska už třicet dva a dvacet osm let, jsem od malička Gotta pouštěla. A mají ho rádi,“ popisuje. Ve smrti zpěváka Karla Gotta vidí i poslání - lidé by si měli uvědomit, jaký vzkaz tu zanechal. „Jak se máme chovat, že máme mít srdce naplněna láskou. On žil s noblesou a s noblesou i zemřel,“ popisuje Bicková, kondiční trenérka a psycholožka z Prahy.

Zádušní mše za zesnulého zpěváka trvala hodinu a půl. Odsloužil ji kardinál Dominik Duka. Na nádvoří během obřadu vládla smutná atmosféra. Stovky lidí hleděly na velkoplošnou obrazovku se slzami v očích. Někteří z nich místy odříkávali otčenáš a odpovědi společně s lidmi v katedrále.

Do svatovítské katedrály byli pozváni umělci, sportovci, politici i blízcí přátelé zesnulého českého zpěváka. Na mši nechyběl ani prezident Miloš Zeman. Proslov měla také herečka Jiřina Bohdalová nebo kněz Zbigniew Czendlik.



Po skončení obřadu skupina šesti vojáků Hradní stráže vyzvedla rakev a odnesla ji před katedrálu.

Rakev s ostatky Karla Gotta byla převezena do motolského krematoria. I tam už na ni čekal hlouček fanoušků. Obřad ve zdejším krematoriu už ale zůstal uzavřený pouze pro zpěvákovy nejbližší. Kam bude urna s popelem Karla Gotta uložena, zatím není jasné.

