Hamáček chce na stadionech více pořadatelů a databázi výtržníků

15:34 , aktualizováno 15:34

Posílení pořadatelské služby, či identifikaci problémových lidí a zavedení jejich databáze, o které se mluví už pět let. Takové plány má ministr vnitra Jan Hamáček při řešení výtržnictví na českých fotbalových stadionech. Chce také zpřísnit sankce za pyrotechniku. Rodiče by se podle něj neměli bát brát do hlediště své děti.