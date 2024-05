Děti na hokejisty čekaly i několik hodin. Některé marně, tým z Hradu odešel zadem

„Jsme deváťáci z Přerova, a tak nás napadlo, že by bylo skvělé vidět hokejisty, když jsme ti mistři. V Praze jsme na šampionátu nebyli, ale na náměstí u nás v neděli fandilo celé město,“ popsal patnáctiletý Kuba. Nejlepší výkony podle něj v play off podával brankář Lukáš Dostál. „A v neděli to pak zabil Pastrňák. Jeho oslava na ledě byla topová,“ dodal. Všichni spolužáci podle něj vstali ve čtyři ráno, aby stihli odjezd vlaku v pět.

Třídu do Prahy doprovodila její bývalá třídní učitelka. „Jsou moje srdíčková záležitost. Měla jsem je do páté třídy a čtyři roky jsme se teď nepotkávali. Závěrečný výlet si strašně přáli, tak jsme změnili plány, aby se mohli takhle hezky rozloučit,“ vysvětlila. Výletu se zúčastnili všichni studenti do jednoho.

„Třída je sportovně založená, navíc z Přerova pochází Tomáš Kundrátek, kterého u nás všichni obdivují,“ komentovala Kubova učitelka s deštníkem v ruce. Její žáci se s papíry a fixami tísnili pod střechou jedné z budov.

Páťáci a šesťáci z Hory Svaté Kateřiny na severu Čech zase návštěvu Hradu spojili s exkurzí České národní banky. „Čekáme hlavně na Pastrňáka. Je to hvězdný hráč a já ho sleduju i v NHL, kde fandím Bostonu,“ řekl šesťák Honza. Učitelé jim v pondělí dokonce na plátno ve třídě pustili nedělní záznam. Některé děti totiž v pozdních hodinách finále nesledovaly.

„Paní učitelky nás vzaly do Parlamentu, ale ten můžeme vidět i jindy, Pastrňáka, který přiletěl až z Ameriky, ne. Přemluvily jsme je,“ vyprávěla zase čtrnáctiletá Kája, jež se spolužáky cestovala z Olomouckého kraje. Nejradši má Pastrňáka, ale líbí se jí i Dostál.

Na Pastrňáka se u ní ve třídě těšili hlavně kluci. „Hrál výborně,“ shodli se její kamarádi šestnáctiletý Denis a patnáctiletý Matěj.

„Výhra mě rozplakala“

Z Uničova u Olomouce dorazil i devatenáctiletý Richard. Po maturitě na gymnáziu má nyní volné dny a NHL, českou extraligu i mistrovství sleduje pravidelně odmalička. Ve středu se tak v tričku s českou vlajkou vypravil ke Kramářově vile, kde národní tým přijal premiér Petr Fiala (ODS). Dres mu tam podepsali Radko Gudas, Petr Mrázek i trenér Radim Rulík. Ve čtvrtek na Pražském hradě doufal v autogram Pastrňáka.

„Byl jsem se v Praze podívat na zápase Česka a USA. Sice padl jenom jeden gól, ale atmosféra byla skvělá. Zacha to zandal,“ komentoval jediný čtvrtfinálový gól. „V neděli jsem fandil u nás v městě. Výhra mě rozbrečela,“ přiznal.

Mezi desítkami dětí se vedle vychovatelek našlo i pár dospělých. „Urvala jsem se z práce a místo obědové pauzy jsem letěla na Pražský hrad. Slíbila jsem to dětem. Syn i hokej hraje, dcera zase byla na zápase se školou,“ řekla Lucie z Prahy. „Kluci hráli tak výborně, že se na ně snad těším i já,“ dodala.

Na národní tým u Pražského hradu čekala asi stovka fanoušků. Hokejisté ale po přijetí u prezidenta Pavla opustili komplex postupně zadním vchodem. Předem šli pouze Pastrňák a kapitán Roman Červenka, kteří po rozhovoru s novináři ihned odjeli autem.

Zmoklé děti, kterým se nepodařilo sportovce odchytit na fotku nebo podpis už při příjezdu, tak společně s učitelkami zklamaně pokračovaly v denním programu.