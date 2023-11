Neslyšící vědkyně válela ve stand-upu o termitech. Čekala jsem odmítnutí, říká

Ve své práci se zabýváte dlouhověkostí králů a královen termitů, kteří žijí desítky let, zatímco jejich dělníci a vojáci žijí jako ostatní běžný hmyz jen pár měsíců. Proč jsou tak důležití?

Myslím si, že většina z nás by ráda žila společně se svými nejbližšími co nejdéle a stárla co nejzdravěji. Můj výzkum cílí na jeden kus tohoto „puzzle“ k možné odpovědi, proč termití králové a královny na poměry hmyzího světa žijí extrémně dlouho. Možná jednou tento střípek znalostí povede ke spokojenějšímu stárnutí i u lidí.

Váš výzkum byl i předmětem vašeho vystoupení ve finále soutěže FameLab. Jak jste se tam jako neslyšící vůbec dostala?

Mým primárním zájmem bylo zhlédnout vystupující a rozumět jim, proto jsem organizátorům napsala a zeptala se jich, zda jsou či mohou být vystoupení na FameLabu tlumočena a natočená videa i opatřena titulky.

Nakonec mi doporučili, abych se s podporou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přihlásila a zkusila se se svým příspěvkem dostat do finále. Že takto nejlépe ukážu nejen svůj zajímavý výzkum, ale i důležitost zpřístupnění. Možná i dodám motivaci ostatním neslyším studentům a přitáhnu další potencionální zájemce pro FameLab z neslyšící komunity. Z obyčejného dotazu se nakonec stala taková větší osvětová akce.

Marie Pangrácová Neslyšící je od narození

Vystudovala molekulární biologii a biochemii.

Nyní studuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK

Zabývá se dlouhověkostí termitích královen a králů

Překvapil vás takový vstřícný přístup?

Předtím jsem dostala odmítnutí z jiné strany, právě kvůli strachu z komunikace se mnou, takže jsem očekávala stejnou písničku. Upřímně jsem vůbec nečekala otevřený vstřícný přístup se zájmem. Místo hledání problémů, proč by to nešlo, ale organizátorka naopak hledala řešení, aby se to povedlo. Pro mě je to jeden z důvodů, proč studuji biologii a zrovna na Karlově univerzitě, kde se mi často postěští takové otevřené a ochotné lidi potkávat.

Znakový jazyk nemá bariéry jako mluvený

Co je FameLab? Mezinárodní soutěž v popularizaci vědy, v současnosti běží ve 23 zemích světa.

Účastníci mají 3 minuty na to, aby představili své téma ve stand-upovém vysoupení.

Do Česka přivezla soutěž organizace British Council v roce 2011.

Soutěž umožňuje předvést vědu laickému publiku, vítěze volí odborná komise.

Letošním vítězem se stal Marek Brousil - představil vizi Biomedicínského centra LFP UK, která stojí na hledání alternativních zdrojů pro transplantaci jater.

Jakou formou sluchového postižení trpíte?

Mám vrozenou praktickou hluchotu. To znamená, že od narození neslyším nic, ani zvukové rozmezí potřebné pro porozumění řeči, maximálně se sluchadly mohu reagovat na výbuch, silné bouchnutí či výraznou změnu z ticha na zvuk.

Mám i neslyšící sestru a moji slyšící rodiče s námi chtěli plnohodnotně komunikovat v jazyce, v kterém sluch není potřeba, a naučili se český znakový jazyk. Bilingvální výchovou nám chtěli dát všechny možné cesty, abychom si mohly vybrat, kým jednou budeme.

Zapojovali jsme se společně od našeho dětství do komunity neslyšících a seznámila jsem se s bohatostí znakového jazyka. Opravdu je úplně jiný než český jazyk. Je vizuální a mohu se v něm plnohodnotně vyjadřovat i přijímat bez jakékoliv bariéry, která je v mluvené češtině. Tím se mi otevřely další životní příležitosti.

Během života jste určitě musela překonat dost překážek...

Většinová společnost neovládá znakový jazyk nebo se bojí komunikovat jinak. Z toho často vyplývají různé komunikační a kulturní bariéry. Ani odezírání není stoprocentní – vedle toho, že jsou potřeba dobré světelné podmínky, artikulace, dívání se do očí a podobně, to je stále spíše „hádání“. Z mluvy se podle talentu „přečte“ maximálně 40 procent a zbytek se doplňuje podle kontextu a očekávání.

Zmiňovala jste, že se na univerzitě setkáváte se vstřícným přístupem. Vybírala jste ji i podle toho?

Z větší části ne, vybírala jsem si primárně podle toho, kam jsem se chtěla dostat a který obor mě zaujal. Až potom přišly na řadu otázky typu - jak a zda mě přijmou a zda se dostanu ke všem informacím a materiálům a jestli bude dostatek tlumočníků.

Hodně mi pomohla, tehdy právě přijatá, novela Zákona o právu na komunikaci pro lidi se sluchovým postižením, která ukládala vysokým školám povinnost mi zajistit rovné podmínky, tedy služby, které by mi umožnily dostávat všechny informace v přístupné formě.

V současné době je už snad v každé vysoké škole centrum, které se o tohle stará pro všechny studenty s různým nezvýhodněním, ale přesto, kvůli malé znalosti problematiky, stále naráží na problémy financování různých služeb, které pomáhají v zrovnoprávnění.

Třetinu studia jsem trávila domlouváním

Vychází vám tedy Univerzita Karlova vstříc?

Celé bakalářské studium jsem kromě řádného studia nejméně třetinu času trávila vysvětlováním a domlouváním s vyučujícími, s kontaktní osobou a se samotnými tlumočníky a přepisovateli – od objednání na konkrétní časy, po zařízení podkladů k přípravě až po sdělení informací k proplacení jejich služeb.

Ale stálo to za to, získala jsem spoustu užitečných dovedností a zkušeností. Nicméně jsem ráda, že v tomto směru se situace stále zlepšuje a že v průběhu mého dalšího studia už osvěta zapracovala a zlepšení jsem pocítila na vlastní kůži.

Momentálně jste na doktorském studiu, dokážu si představit, že pro neslyšící může být proces dost odlišný, je to tak?

Není moc zvykem se nás neslyšících ptát co a jak potřebujeme, abychom se s ostatními slyšícími domluvili. Komunikace přece jen bývá obousměrná, tak proč ostatní nemohou částečně převzít zodpovědnost a zajistit plynulou a příjemnou komunikaci? Kromě věcí souvisejících s výzkumem řeším i odbourávání komunikačních bariér a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Nejsem jediná neslyšící vědkyně v Česku a je nás mnoho dalších i v různých zemích.

Scházíte se někde?

Scházíme se jednou za dva roky na Evropské konferenci přírodovědeckých oborů nebo všichni studenti, akademičtí vyučující a vědci z různých oborů na konferenci International Deaf Academics and Researchers Conference, kde komunikačním jazykem je vedle psané angličtiny i mezinárodní znakový systém – něco jako esperanto v mluveném jazyce.

Takže kdokoliv z neslyšících vědců a studentů – nebojte se tento mezinárodní znakový jazyk naučit. Nejenže je krásný, ale otevře vám další dveře. A to nejen formou takovýchto osobních setkání, ale i kontaktů s dalšími ve skupinách na sociálních sítích, které mohou vést až k účasti na stáži v zahraničí.

Ve finále soutěže FameLab jste velký úspěch, chcete se popularizaci vědy podobným způsobem věnovat i dál?

Po dokončení dizertační práce se k tomuto tématu třeba jednou vrátím a budu přemýšlet, jestli bych se nechtěla víc věnovat popularizaci vědy v českém znakovém jazyce.

Je to důležité téma a hlavně zatím prázdné místo, nikdo to nedělá a ve světě je jen pár takových popularizátorů. Myslím si, že především neslyšící děti, mládež a jejich rodiče by to ocenili.