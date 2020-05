Za předražené respirátory by někdo měl nést odpovědnost, uznal Faltýnek

Pekarová Adamová v Otázkách Václava Moravce v České televizi poukázala na respirátory typu FFP2 z Číny, za které ministerstvo zaplatilo 850 korun, ale mělo nabídky za 85 korun. Myslí si, že bychom měli zřídit sněmovní vyšetřovací komisi. „Sbíráme podpisy, věřím, že se pan Faltýnek přidá,“ vyzvala místopředsedu hnutí ANO předsedkyně TOP 09.

„Nepřidám,“ odvětil Faltýnek. Na dotaz, zda nechce, aby se to prošetřilo reagoval slovy, že nákupy respirátorů prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), případné pochybění má pak prověřit policie. Zřizování komise je podle Faltýnka ztrátou času.



Vznik vyšetřovací komise musí navrhnout nejméně 40 poslanců, navíc to Sněmovna musí schválit.



„Nebudu obhajovat předražené nákupy, ale bylo to v nějaké době, kdy každý měl zájem rychle nakoupit. Pokud někdo nakoupil špatně, ať to vyšetří policie a NKÚ. Já o těch nákupech nevím vůbec nic,“ reagoval Faltýnek. Po dlouhé rozpravě však uznal, že „by za to měl nést odpovědnost každý, kdo udělá někde něco špatně.“

Děje se něco nesprávného, tvrdí NKÚ k pomůckám

„My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.



Opoziční poslanci v minulosti vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.

Předseda lidovců Marian Jurečka podal k Městskému státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nákupům ochranných pomůcek proti koronaviru ministerstvem zdravotnictví. Domnívá se, že úřad nesplnil svou zákonnou povinnost plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem.

Jurečka v trestním oznámení uvádí, že podle veřejně dostupných informací nakupovalo ministerstvo zdravotnictví v některých případech zdravotnický materiál za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé. Upozornil také na nákupy od firem Recea Prague, La Factory a De Sol Investments, které podle Jurečky v minulých letech vykazovaly minimální nebo žádné tržby a v některých případech jsou proti jejich jednatelům vedeny exekuce.



Jurečka jako příklad uvádí také nákup zdravotnických pomůcek od firmy Reality World, jejíž jednatel patřil v roce 2017 mezi velké sponzory hnutí ANO, které nominovalo do vlády ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Premiér Andrej Babiš požádal NKÚ o prošetření objednávek ochranných pomůcek.

„Chápu, že byly různé spekulace a kritika, jak se nakupoval zdravotnický materiál, a chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci,“ řekl Babiš. NKÚ se vyšetřováním zabývá.