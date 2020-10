Faltýnek se omluvil za schůzku s Prymulou v zavřené restauraci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě,“ uvedl Faltýnek. Majitel restaurace je nechal v salonku v době, kdy už restaurace byla po dvacáté hodině večer zavřená, probrat věci u kafe.



Pirát Ondřej Profant navrhoval zařazení nového, mimořádného bodu schůze, kde by Faltýnek i Prymula své jednání ve stylu káži vodu, sám piji víno vysvětlili. „Je to velmi problematické, protože takto si důvěru občanů v ta vládní nařízení nezískáme. Bez té důvěry jsou ta opatření k ničemu a povede to jenom ke konfliktům,“ řekl Pirát.

„Já bych chtěl říct, že to bylo ve středu, nikoli včera, pane kolego, dneska je pátek. Ta opatření, ta nová platí od čtvrtka. Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mě informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně mně vysvětlil vlastně tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna,“ reagoval šéf klubu ANO. Mimořádná schůze Sněmovna bude schvalovat, aby do České republiky mohly dorazit až tři stovky lékařů ze zemí Evropské unie a NATO, mezi nimi i američtí vojenští lékaři. To vláda schválila ve čtvrtek.



„Proboha, to přece nejde. Důvěryhodnost se staví na tom, že pravidla, která vyhlašuji, platí primárně pro mě samotného a jdu příkladem,“ řekl šéf poslanců hnutí STAN Jan Farský. „Nemůžete chtít po lidech, aby se nepotkávali se svými dětmi, se svými vnoučaty a zároveň si užívat večery v restauracích, prostě to nejde,“ řekl Farský. Připomněl, že zhruba před měsícem měl irský eurokomisař podobný problém taky a rezignoval.



„Když teď se objeví pan ministr Prymula a řekne, že situace se nezlepšuje, že bude třeba zavřít víc obchodů, tak každý uvidí, že on sám ta pravidla nedodržuje, že chodí do restaurací,“ poukázal Farský na papalášské chování ministra zdravotnictví a šéfa poslanců vládního hnutí.

Poslanci schválí nová pravidla pro držení zbraní

Poslanci mají v pátek na programu schvalování nové zbraňové legislativy. Lidem, kteří mají zbrojní průkaz, zůstane zřejmě na deset let a jeho platnost se jim nezkrátí na polovinu. Po pěti letech by ale měl následovat zdravotní přezkum.



Výbor pro bezpečnost podpořil i možnost používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní, takzvané noktovizory.

Členové výboru podpořili pozměňovací návrh poslance za ANO Pavla Růžičky, aby úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, musely mít trezory pro jejich uložení.

Nepodpořili návrh, podle kterého by se i veřejně na střelnici mohly učit zacházet se zbraní děti mladší deseti let, a to kdyby výuku prováděl rodič.

Podporu při projednávání ve výboru nezískal návrh poslance za ANO Jiřího Maška na „permanentní amnestii“. Jde o to, že ten, kdo by tvrdil, že našel neregistrovanou zbraň třeba někde na půdě, nebo v parku, si ji mohl, když je držitelem zbrojního průkazu, registrovat a tím ji legalizovat.

Druhý návrh zákon, který má schvalovat Sněmovna,zakáže zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Na druhou stranu zavede dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Jejich účastníci by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze projedná Sněmovna i dva vládní návrhy reagující na epidemii koronaviru. Týkají se insolvencí a exekucí a také plnění investičních pobídek.