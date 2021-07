Faltýnek jako dvojka. Klíčový muž ANO může mít místo na kandidátce v Olomouci

„Měli jsme hodně požadavků od lidí z kraje, abychom pana Faltýnka zařadili na kandidátku a nejlépe na druhé místo. Na základě toho jsme požádali všechny oblastní předsedy, aby si prověřili situaci ve svých oblastech. Poté jsem svolal krajské předsednictvo, kde jsme hlasovali a jednomyslně jsme se shodli na tom, že doporučíme pana Faltýnka na druhé místo kandidátky,“ uvedl Ladislav Okleštěk.

Bývalý hejtman vedl kandidátku pro sněmovní volby i před čtyřmi roky, kdy v jejím čele nahradil právě tehdejšího místopředsedu ANO Faltýnka, jenž byl nakonec volebním lídrem na Vysočině. Tam si však letos jako jedničku navrhli krajského zastupitele a bývalého náměstka hejtmana Martina Kuklu a Faltýnek se na kandidátní listinu Vysočiny vůbec nedostal.

Kdyby mu místo na kandidátce nenabídl jiný kraj, nemohl by se Faltýnek voleb účastnit. Olomoucký kraj jej podle Oklešťka považuje za svého člena; Faltýnek je z Prostějova.

„Bylo to hlavně proto, že pan Faltýnek byl na Vysočinu delegován, aby tam nějakým způsobem vypomohl a teď se Vysočina už cítí dostatečně silná zřejmě na to, aby to zvládla sama. My považujeme pana Faltýnka jako domovská organizace za našeho člena, protože je náš člen. Věříme, že bude platný v prvních pozicích kandidátky, a proto je tam, kde je,“ doplnil lídr kandidátní listiny.



V Olomouckém kraji byl původně na druhé místo kandidátní listiny navržen poslanec Milan Feranec, ten se posune na třetí pozici. Na čtvrté místo se po změnách posune bývalý poslanec Petr Vrána. „Nebylo to o tom, že by přišel pan Faltýnek a žádal nás. Když jsme zjistili, jak to dopadlo na Vysočině, byl jsem jedním z prvních, který inicioval, abychom pana Faltýnka zařadili na kandidátku. On vede poslanecký klub, účastní se všech vyjednávání a nedokážu si představit, kdo by jeho pozici zastával,“ řekl dnes ČTK Petr Vrána.

Faltýnkova kandidatura na předních pozicích ANO některé politiky v Olomouckém kraji překvapila, komentovat rozhodnutí politických rivalů však nechtěli. Olomoucký kraj v souvislosti s jeho jménem zadal letos na jaře kvůli informacím z jeho diáře externí forenzní audit u krajské správy silnic.

Podle serveru Seznam Zprávy se Faltýnek snažil ovládnout dopravní zakázky v Olomouckém kraji, kde v předchozích čtyřech letech vládlo vítězné ANO s ODS a ČSSD. V diáři je podle serveru popsán klíč, podle něhož se mají veřejné zakázky v regionální dopravě přidělovat. „Audit, který se týká témat zveřejněných takzvaných Faltýnkových zápisků, jsme vysoutěžili a nyní probíhá. Padlo tam také trestní oznámení. Osobu pana Faltýnka řešit nechceme,“ řekl ČTK hejtman Josef Suchánek.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získalo hnutí ANO na Vysočině 28,63 procenta hlasů a volby v čele s Faltýnkem vyhrálo. V Olomouckém kraji získalo tehdy ANO v čele s Oklešťkem 31,39 procent hlasů a pět mandátů, i tady byli jednoznačnými vítězi voleb.