Autorem posudků byli dva lékaři z Ústřední vojenské nemocnice, které policie v minulých týdnech zadržela a obvinila. Policie zmapovala jen několik případů, ale lékaři vypracovávali desítky posudků ročně.
Rodina bojovala o firmu za stovky milionů korun. Muž chtěl navrátit vilu, kterou převedl dětem. Další se chtěl vyhnout nástupu do vězení. To jsou tři klíčové případy, kdy si podle policie u soudního znalce a primáře psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Vlastimila Tichého objednávali posudky. Druhým klíčovým mužem kauzy je známý psychiatr Ilja Žukov.
Další případy se pak týkaly třeba lidí, kteří se vyhýbali nástupu do vězení. A díky posudkům, že jejich stav neumožňuje výkon trestu, se tomu vyhnuli.