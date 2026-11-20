Na Letiště Václava Havla v Praze přicestoval na falešné doklady. Než však stihl nastoupit na další let, zadržela ho policie. Muž ze severního Kavkazu, jehož identitu redakce zná, ale rozhodla se ji kvůli probíhajícímu stíhání nezveřejnit, měl přitom k cestování na falešný pas dobrý důvod. Je totiž Interpolem hledaný jako terorista.
Vše mělo začít v roce 2014, kdy se muž nechal naverbovat teroristickou organizací. Její jméno je sice v obžalobě utajeno, ale z kontextu se dá usuzovat, že jde o nyní rozpadlou radikální islamistickou organizaci na severním Kavkazu.