„Nabízím české občanské průkazy, polské, rumunské nebo ukrajinské pasy. Velmi vysoká kvalita včetně speciálních znaků,“ popisuje padělky, které vyrábí, muž představující se jako Dragan. Na ruské sociální síti Telegram nabízí bez jakéhokoliv skrývání falešné osobní doklady, řidičské průkazy, pasy, různé identifikační karty nebo třeba i kopie či falzifikáty různých dokumentů včetně maturitních vysvědčení nebo smluv.
Ceny: od 20 tisíc korun za řidičský průkaz až po 80 tisíc korun v přepočtu za kompletní novou identitu.
Počty zadržených falešných dokladů zejména u cizinců rostou. Redakce iDNES.cz pronikla právě mezi lidi, kteří je vyrábějí a nabízejí. Koupit si je je zcela jednoduché.
Nabízené razítko je artikl, který je zdánlivě k ničemu. Ale pro cizince na území České republiky je k nezaplacení.