Šokuje vás, že teprve dvaadvacetiletý muž se vydával za zubního lékaře, znalosti hledal na internetu a nic netušícím pacientům mimo jiné trhal zuby, léčil kořenové kanálky, aplikoval anestezii a dokonce zubní náhrady, které vyráběl další muž?

Mě to nešokuje. Problémů s nelegální praxí přibývá. Jen za dnešek evidujeme tři jiné podněty k prošetření.

Máte na mysli další tři případy nelegálních ordinací, kde ordinují falešní zubaři?

Nemohu sdělovat podrobnosti, dokud případy neprověříme. Ale nejde vždy o falešné zubaře. Takový případ, jako je ten z Havlíčkova Brodu, kdy se laik vydává za zubaře, bývá jeden za rok až dva. Stále častější jsou ale případy, kdy v Česku ordinují například zubaři z ciziny, kteří tady nemají registraci, takže by léčit neměli. Nebo jen pod dohledem jiného zubaře. Ale v praxi to bývá tak, že dohled chybí.

Takže se na nás obrátí například pacient s tím, že šel do ordinace, kterou provozuje zubní lékař muž, ale ošetřovala ho nějaká žena a on vlastně ani neví, zda je to zubařka. Další problém je, že některé dentální hygienistky dělají i úkony, které jdou nad rámec jejich odbornosti, například vrtají zuby.

Jak se mají pacienti bránit. Podle jejich reakcí může za situaci nedostatek zubařů. Jdou tam, kde je vezmou…

To je nesmysl, zubařů je dost. Mnozí kolegové si stěžují, že mají vytíženou sotva třetinu kapacity. Když je pacient ochotný péči zaplatit, vezmou ho hned. Podle mě za to můžou z velké části politici, kteří lidem naslibovali levnou péči a lékaře i do míst, kde se neuživí. To bohužel není možné.

A obrana je jednoduchá. Stačí si ověřit na webových stránkách www.dent.cz, zda je lékař registrovaným členem České stomatologické komory. Pokud není, nemůže u nás léčit a pacient by byl blázen, kdyby se od něj nechal ošetřit.

Takže, když si chce kdokoli ověřit, zda je zubař členem komory s oprávněním léčit, má postupovat jak?

Na našem webu v sekci Vyhledávání zubních lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství si zadá jméno dotyčného lékaře. Pokud je členem komory, zobrazí se název a kontakty pracoviště, kde ordinuje. Pokud není, nezobrazí se nic.

Jsou nelegální zubní ordinace specifikem Česka?

V žádném případě. Jde o celosvětový problém. Například v USA s tím mají velké zkušenosti, ale tamní lidé vědí, že jdou do neregistrované ambulance. My jsme na tom v tomto směru pořád ještě velmi dobře, ale problémů přibývá a je nutné je řešit.

Teď se nás například zubaři ptali, zda mohou zaměstnat mladé anesteziology z nemocnic, kteří ještě nemají oprávnění samostatně uspávat, ale chtěli přivýdělek. Samozřejmě jsme jim řekli, že v žádném případě. Umíte si představit, že někdo takový bude uspávat třeba děti? I takový případ teď budeme prošetřovat.

Šli byste dobrovolně do neregistrované ordinace, abyste za zubaře ušetřili? Ano 38 %(3 hlasy) Ne 62 %(5 hlasů)

Jaké vidíte řešení?

V jednom směru už změna nastala. Zlepšila se naše spolupráce s policií, která odhalené případy nelegální praxe bez oprávnění může stíhat a stíhá. Dalším krokem by měla být změna legislativy.

Copak už dnes zákony nezakazují laikům vydávat se třeba za zubaře a „léčit“ pacienty? Právě proto je trojice z Havlíčkova Brodu stíhána za několik trestných činů a hrozí jim až osm let vězení.

My navrhujeme změnu zákona o komorách. Chceme, aby tak jako například v Rakousku a Německu mohla kontrolovat zubní ordinace stomatologická komora. Kdybychom mohli přijít a prověřit, zda ordinace funguje, jak má, byl by od pochybných praxí pokoj. Nyní by to měly kontrolovat krajské úřady, ale jejich lidé na to nemají kapacity ani vzdělání.

Tolik nelegálních ordinací snad v Česku není?

Nejde jen o falešné ordinace. My bychom kontrolovali i to, zda například v nemocnicích je ve službě tolik zubařů, kolik má být. Zda v případě stážujícího cizince je na místě opravdu i registrovaný zubař, který fyzicky hlídá jeho práci s pacientem.

My víme, že v praxi se to často neděje. A to je asi důvod, proč jsme zatím s návrhem na změnu zákona neuspěli. Stát se bojí, že ordinace v mnoha jeho nemocnicích by měly problémy. Jenže jde o zuby a zdraví pacientů. Sami by měli mít zájem na tom, aby v praxi vše fungovalo, jak má.