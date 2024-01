Potřebují hodně vašich fotek a velký výkon. Falešné videohovory nás neminou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Rok 2024 by mohl být z hlediska kyberútoků co do počtu „rekordní“. Napomáhá tomu umělá inteligence (AI), která podvodníkům pomáhá generovat deepfake obsah v reálném čase. Mezi takové útoky patří falešné videohovory, které už některé české firmy zaznamenaly v minulém roce. Lidé útočníkům nahrávají také množstvím fotek, jež si dávají na sociální sítě.