Úřady řeší falešné účty na TikToku. Brojí proti EU, podporují SPD a Stačilo!

České úřady řeší aktivitu stovek falešných účtů na sociální síti TikTok, které zřejmě chtějí ovlivnit sněmovní volby v zemi. S informací přišel server Deník N, podle kterého účty šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu. Také propagují strany jako SPD a Stačilo!, které se staví proti EU, NATO či Ukrajině.

Mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Tereza Meravá serveru Deník N potvrdila, že se úřad falešnými účty zabývá. ČTÚ řeší ne obsah šířený těmito účty, ale hlavně to, že zřejmě jde o robotické účty. Anonymní zdroje ze státní správy sdělily, že podle úřadů tyto účty chtějí ovlivnit volby.

Že jde o falešné automatizované účty, dokládá podle serveru mimo jiné například to, že nezvládají českou diakritiku, náhodně přecházejí do jiných jazyků či omylem najednou řeší třeba situaci v Africe místo v Česku.

Na činnost falešných účtu na TikToku upozornila iniciativa IT odborníků Centrum pro výzkum online rizik. Jejich analýza odhalila téměř tři stovky propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně. „Jedním z klíčových signálů pro doporučování obsahu je délka zhlédnutí a počet interakcí (lajků, komentářů, sdílení). Tento princip může být snadno manipulovatelný,“ uvedla Vendula Prokůpková z iniciativy.

Stovky propojených účtů podle ní šíří na českém TikToku prokremelské příspěvky. „Většina těchto účtů navíc šíří obsah podporující vybrané kandidáty Stačilo!, SPD, PRO, SPRRSČ Miroslava Sládka a dalších stran. To však neznamená, že se podpora děje s vědomím daných kandidátů nebo stran. Účty navíc nejsou vázány na jediný politický subjekt, ale kombinují podporu více antisystémových stran současně,“ doplnila.

„Mohu potvrdit, že tuto věc intenzivně řešíme. Probíhají jednání s relevantními subjekty,“ sdělila mluvčí ČTÚ Meravá. Úřady jsou podle serveru přesvědčené, že tato síť účtů je součástí nějaké trollí farmy a pokouší se zasáhnout do českých sněmovních voleb. Deníku N to řekly dva nejmenované zdroje ze státní správy, které se tímto konkrétním případem zabývají. Česko řeší situaci s Evropskou komisí i TikTokem, píše Deník N.

