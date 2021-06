Lékaři v Česku podali nový přípravek proti HIV. Jako první v Evropě

Pracovníci HIV centra na Bulovce podání léku vyjednali s britským výrobcem, společností GlaxoSmithKline (GSK), která darovala lék na celý rok zcela bezplatně.

Pacientu Pavlovi je 54 let, HIV mu bylo diagnostikováno v roce 1994. „Nakazil jsem se těsně po revoluci. V té době ještě nebyla vůbec žádná osvěta,“ vysvětlil podle webových stránek nemocnice pacient, který se po půl roce od diagnostikování nemoci dostal do lékařské péče.

Nové léky se nikdy nebál zkoušet. I podle lékařů se aktivně zapojoval do klinických studií. Časem si ale muž vypěstoval odolnost vůči většině přípravků. „V posledních deseti letech se u tohoto pacienta vyvinula multirezistence, to znamená, že virus byl rezistentní prakticky na všechny léky, které byly aktuálně k dispozici,“ vysvětlil ošetřující lékař Ladislav Machala.

Nová možnost léčby se naskytla v loňském roce, kdy byl ve Spojených státech amerických povolen nový typ léku. Evropská léková agentura ho schválila až letos v únoru. V Česku ale není běžně hrazený ze zdravotního pojištění.

O možnost použití léku se opět zasadil lékař, který se s firmou GSK domluvil také na zaplacení léčby. Pro pacienta obdržel zásobu přípravku na celý rok zdarma.

Nový přípravek britské společnosti se naváže na vir, a tím brání jeho průniku do krevních buněk, vysvětluje nemocnice způsob fungování preparátu. Infekci HIV zcela nevyléčí, dokáže ale udržet množství viru v organismu na nízké úrovni.

V České republice loni přibylo 251 lidí s virem HIV, o 29 více než v roce 2019. U 44 pacientů se rozvinula nemoc AIDS, 18 lidí na ni zemřelo. Od roku 1985, kdy se začal sledovat vývoj této nemoci v Česku, experti evidovali 3 841 lidí s infekcí HIV.



Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nakažení do několika let umírají.



Dlouhodobě je nejčastější příčinou nákazy HIV pohlavní styk, a to především u mužů, kteří mají sex s muži. Z celkových počtů nákaz HIV v Česku od roku 1985 byl homosexuální pohlavní styk příčinou přenosu viru ve dvou třetinách případů, heterosexuální styk v jedné čtvrtině případů.