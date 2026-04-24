Magnetická rezonance jako hra. Děti v Motole ji zvládnou už i bez uspání

Autor:
  15:11
Magnetická rezonance bývá pro děti stresující – hlučný přístroj, uzavřený prostor i nutnost nehybnosti vedou až v polovině případů k anestezii. Změnit to má nový koncept, takzvaný Pediatric Coaching. Ten díky aplikaci, animovaným průvodcům i upravenému prostředí dětem vyšetření usnadní. Fakultní nemocnice Motol a Homolka si navíc od systému slibuje klidnější průběh i pro rodiče.

Magnetická rezonance je pro děti často náročným zážitkem. Hlučný přístroj, uzavřený prostor a nutnost zůstat v naprostém klidu mohou vést k obavám i neklidu. Právě tyto faktory často komplikují samotné vyšetření a v téměř polovině případů vedou k nutnosti celkové anestezie. Navíc způsobují až 20 procent opakovaných snímkování, což zvyšuje náklady i zátěž pro celé pracoviště.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka proto zavadí Pediatric Coaching, edukativní koncept magnetické rezonance navržený speciálně pro dětské pacienty. Díky moderním technologiím a audiovizuálním prvkům dokáže výrazně snížit stres i potřebu anestezie.

Celý systém je navržen tak, aby dítě vědělo, co ho čeká, a dokázalo situaci lépe zvládnout. Děti se tak na vyšetření připravují postupně, program obsahuje přípravu doma a v nemocnici a pak podporu přímo při vyšetření.

„Zařízení umožní řadě dětí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí bez nutnosti sedace, čímž se celý proces stává šetrnějším, komfortnějším a časově efektivnějším. Očekáváme, že tak budeme moci vyšetřit více dětí, dojde ke zkrácení objednacích termínů,“ uvedl Lukáš Lambert, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol a Homolka.

Vyšetřením provází slůně Ollie

Důležitou roli hraje příprava před samotným vyšetřením. Dětem je k dispozici vzdělávací aplikace, která jim srozumitelnou formou ukazuje, jak přístroj vypadá, jaké zvuky vydává a co se bude během vyšetření dít. Celým procesem je provází slůně Ollie. Pomocí rozšířené reality si tak dítě prohlíží přístroj, hraje edukační hry a cvičí nehybnost.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)

Fakultní nemocnice Motol a Homolka zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)

„Vyšetření se tak díky animovaným průvodcům stává pro děti lépe zvládnutelné a v řadě případů je možné ho provést bez nutnosti uspání, přitom s velmi kvalitním výsledkem,“ popsala lékařka Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Marie Bartoníčková. Dodala, že pozitivní zkušenost si z nemocnice odnášejí nejen děti, ale i jejich rodiče.

„Dcera díky aplikaci věděla, jak magnetická rezonance vypadá a jaké zvuky uslyší. Do nemocnice šla bez strachu a vyšetření zvládla bez uspání. Toho jsme se jako rodiče báli úplně nejvíc,“ potvrdila matka pacientky.

Význam přípravy potvrzují i data z průzkumu společnosti Ipsos pro Philips. Více než polovina rodičů (56,5 procenta) označuje vyšetření, jako je magnetická rezonance, za stresující situaci a pouze 8,1 procenta přichází bez obav. Celkem 91 procent rodičů přitom považuje za zásadní, aby dítě přesně vědělo, co ho čeká.

Vyšetření si vyzkouší předem

Součástí přípravy je i možnost vyzkoušet si vyšetření nanečisto pomocí edukační makety magnetické rezonance Kitten Scanner, na níž si můžou nanečisto naskenovat hračky a vidět na obrazovce, co je uvnitř. Děti si tak vyzkouší, jak vyšetření probíhá. Navíc skenují už dobře známé kamarády z aplikace, které v nich vzbudí jistotu.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)

Samotné vyšetření pak doplňuje upravené prostředí s audiovizuálními prvky, které odvádějí pozornost od přístroje. Děti mohou sledovat oblíbené pohádky nebo poslouchat hudbu, což přispěje k jejich klidu a lepší spolupráci během vyšetření.

Prostřednictvím sluchátek pak slyší pokyny zdravotníka, který vyšetření provádí. Navíc hlas už dobře znají z aplikace, protože českou verzi slůněte Ollieho nadabovala lékařka Bartoníčková.

Projekt vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje, který nemocnici poskytl část vybavení. „Dlouhodobě podporujeme tuto nemocnici a společně zvyšujeme šance na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním,“ uvedla ředitelka fondu Dita Loudilová.

Podle vedení nemocnice nový koncept zlepší kvalitu péče i celkovou zkušenost dětských pacientů a jejich rodin. „Edukativní koncept magnetické rezonance je konkrétním příkladem řešení, které dětem pomáhá lépe porozumět tomu, co je čeká, a rodičům dává větší jistotu a klid,“ dodal ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka Petr Polouček.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept Pediatric Coaching, který mění způsob, jakým děti prožívají vyšetření magnetickou rezonancí. (24. dubna 2026)
22 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

24. dubna 2026  15:33

Magnetická rezonance jako hra. Děti v Motole ji zvládnou už i bez uspání

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept...

Magnetická rezonance bývá pro děti stresující – hlučný přístroj, uzavřený prostor i nutnost nehybnosti vedou až v polovině případů k anestezii. Změnit to má nový koncept, takzvaný Pediatric Coaching....

24. dubna 2026  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.