„Od dnešního dne (pondělí) se událostí zabývají kriminalisté, kteří budou zjišťovat veškeré informace, na základě kterých rozhodnou, zda se jedná o podezření z protiprávního jednání nebo nikoliv,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk. Dodal, že se policie o případu dozvěděla z médií.
Čtyřiadvacetiletá rodička skončila s popáleninami na 15 procentech těla na samotném závěru císařského řezu. Při pokusu zastavit krvácení vzplál oheň od jednoho z chirurgických nástrojů, žena byla tou dobou potřená dezinfekcí.
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Na Bulovce zapálili ženu při císařském řezu. Má popáleniny třetího stupně
„Vedení nemocnice bezprostředně zahájilo šetření všech okolností události, včetně technických a procesních faktorů. Přesná příčina vzniku nežádoucí události zatím nebyla potvrzena. Na základě závěrů šetření nemocnice přijme odpovídající opatření,“ uvedla mluvčí FN Bulovka Eva Stolejda Libigerová.
Podle policejního mluvčího dosud poškozená trestní oznámení proti nemocnici nepodala. Zranění si podle nemocnice nevyžádalo intenzivní péči a rodička s novorozencem zůstali na standardním oddělení. Personál o ni pečuje ve spolupráci se specialisty popáleninové medicíny.