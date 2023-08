F-35 vystřídají gripeny? Časově se to nepotkává, varuje analytik Mikulecký

Před čtvrtrokem jste zmínil, že by dávalo smysl poskytnout Ukrajině bitevníky L-159 Alca z výzbroje české armády. Že by to i posílilo naše letectvo. Jak? Vždyť nám potom v Čáslavi zbude jen čtrnáct gripenů.

Případné darování L-159 je až krokem B, krokem A je zajištění jejich náhrady jinou technikou. Moje úvaha je jednoduchá. L-159 je určen k podpoře pozemních sil, v této roli ho naše letectvo jinak než při výcviku nikdy nevyužilo a už ani nevyužije. Počet dvanácti letounů JAS-39 Gripen je od počátku nedostatečný. Také jich původně mělo být minimálně čtyřiadvacet. Pojďme oslovit Švédsko, které vstupuje do NATO a podporuje Ukrajinu a zapojme ho do společného projektu, v jehož rámci by nám poskytlo dvanáct JAS-39C. V Čáslavi bychom provozovali pouze jeden typ letounu.

Zjednodušilo by nám to logistiku, drželi bychom zásobu náhradních dílů pouze pro jeden typ, techniky i piloty také školili pouze na jeden typ. To všechno by nám při skokovém zvýšení našich schopností současně zlevnilo a zjednodušilo provoz základny. Navíc společným projektem se Švédskem bychom mohli smysluplně podpořit bojující Ukrajinu.