Povodně uzavřely stovky škol, učitelky místo výuky zápolí s vodou a bahnem

„Je zavřeno, děti jsou doma. Nemáme elektřinu, teplo, jídlo nemůžeme uvařit. A my uklízíme,“ přiblížily učitelky mateřské školy Šrámkova v Opavě, které včera neváhaly přijít likvidovat škody, které u nich napáchala povodeň. Bahno, jež po záplavě zůstalo, odklízejí pomocí hrabel na sníh. Jen venku jich pracuje v plném nasazení pět. A u branky se zastavují další pomocnice.

Učitelky čekají na čerpadla, generátory elektřiny a aktuálně hlavně na gumové rukavice. „Ale už to řešíme s krizovým štábem. Pak budou potřeba ještě kontejnery, aby to bahno bylo kam dávat,“ popisují pedagožky, co je v následujících hodinách čeká. Školka se nachází v evakuačním pásmu Opavy a během neděle ji zatopila stoletá voda.

„Byli jsme nuceni zavřít osm mateřských škol a šest základních škol. Nyní již intenzivně pracujeme na tom, abychom zmapovali detailně, co je potřeba proto, abychom je mohli případně částečně zprovoznit, největší problém nám dělá elektřina,“ uvedl náměstek primátora Opavy Michal Kokošek. Části města stále zůstávají bez proudu.

Zasaženo bylo i Mendlovo gymnázium v Opavě. Voda se dostala do suterénu. Bahno musí odklízet ze šaten i skladů jídelny. Do uklízení se zapojili zaměstnanci školy.

Kuchařky tak místo chystání obědů uklízejí. „Když jsme zjistili, že voda je i u nás, šli jsme do školy a celý den uklízíme. Bylo tu deset centimetrů vody, naštěstí jsme suché a trvanlivé potraviny jsme měli v regálech ve vyšších policích. Ale bude ještě trvat, než dostaneme všechno bahno pryč. Pak musíme vytřít na čisto a všechno dezinfikovat. A pak znovu,“ popsala pro MF DNES vedoucí tamní školní jídelny Jana Wronová s tím, že pomoci se rozhodli i studenti, jako dobrovolníci.

Část škol zůstává zavřená

Postup pro školy ŘEDITELSKÉ VOLNO může ho vyhlásit ředitel školy ze závažných důvodů maximálně 5 dní ve školním roce lze využít i pro část tříd DISTANČNÍ VÝUKA pouze na základě vyhlášení krizového opatření vztahuje se pouze na kraje, kde je vyhlášek stav nebezpečí lze využít i pro část tříd ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU přerušení výuky v situacích, kdy ze závažných důvodů není možné ji zajistit lze využít i pro část tříd Musí rozhodnout MŠMT na základě žádosti KONZULTACE MŠMT 234 811 508, 234 811 343, 234 811 304

Ředitelé škol zatím na pondělí využívají podle ministerstva školství převážně ředitelská volna. „To mohou ředitelé vyhlásit bez jakéhokoliv povolení, je to na nich. Na jeden školní rok takových dní mají ředitelé k dispozici pět,“ přiblížila MF DNES mluvčí resortu Tereza Fojtová.

Další možností, kterou ředitelé škol mají, je přerušení výuky. To lze udělat z mimořádných a závažných důvodů. Je pro to ale nutné dostat povolení od ministerstva školství.

Během pondělí dostalo ministerstvo zatím desítku žádostí z Moravskoslezského kraje a zrhuba stejný počet z kraje Olomouckého. „Změnu harmonogramu školního roku budou podle nás žádat školy, které budou potřebovat rekonstrukci, obnovu a tak dál, až v dalších dnech. Není to pochopitelně priorita, určitě nepředpokládáme, že první, co ředitelé a učitelé po příchodu do školy po takové katastrofě udělají, bude to, že začnou řešit nějaké žádosti. Nicméně jsme na ně připravení a čekáme, že přijdou právě až během příštích dní,“ doplnila Fojtová.

Odhadem zůstávají zavřené stovky škol. V jednom z nejpostiženějších krajů – Moravskoslezském, zůstaly školy zcela uzavřeny ve městech Bohumín, ve zmíněné Opavě či Krnově na Bruntálsku, které povodně výrazně postihly.

„V Bohumíně mají všechny školy ředitelské volno na dva dny. Bohumín je z 80 procent pod vodou, bez elektřiny a ve vyšších patrech i bez vody a tepla, s výpadky signálu, je problém s informacemi, hasiči a policie jezdí s tlampači,“ přiblížila maminka Radka Glacois, jejíž dcera je žákyní jedné z nich.

Podle hejtmana Josefa Bělici (ANO) kraj vyčlení školy a školky, které budou mít povinnost přijímat třeba děti záchranářů nebo i povodněmi postižených občanů.

Na Jesenicku uzavřel Olomoucký kraj sedm středních a speciálních škol, které zřizuje, a to do konce tohoto týdne. Město Litovel na Olomoucku zůstalo uzavřeno celé, a to včetně škol. Ani základní škola v Hanušovicích na Šumpersku nefunguje. V ní bylo původně zřízené evakuační centrum, nevyhnula se ale záplavě. Podle ředitele je podmáčená tělocvična, zaplavené jsou šatny, stejně tak jídelna.

„Přišla tak obrovská vlna během patnácti minut, že to byla apokalypsa, kterou ani nikdo nepředpokládal. Vlna nám zlikvidovala dvě třetiny města,“ popsal starosta Hanušovic Marek Kostka. Ve Zlínském kraji mělo v pondělí ředitelské volno osm středních škol.

Akademický rok začne později

Na povodně reagují také vysoké školy, některé zahájí akademický rok později. Povodně si vyžádaly zrušení úvodního týdne výuky například na Masarykově univerzitě v Brně. „Informace z Bezpečnostního a krizového výboru Masarykovy univerzity uvádí, že dopravní dostupnost zejména z oblasti severní a střední Moravy je složitá. Spousta lidí má teď úplně jiné starosti, potýkají se s následky záplav. Podobná doporučení ostatně přicházejí také z ministerských míst.“ uvedl ke zrušení úvodního týdne výuky rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Mikuláš Bek @MikulasBek Na části vysokých škol má zítra začít semestr. Rozhodnutí rektorů či děkanů o posunutí začátku výuky považuji za moudré nejen s ohledem na studenty přímo zasažené povodněmi, ale také s ohledem na dopravní komplikace, které lze počátkem týdne očekávat v řadě regionů. Situaci… https://t.co/m33TONud7P oblíbit odpovědět

Studenti jsou mimo koleje. „Extrémní srážky způsobily zatékání do pokojů na kolejích Vinařská, kde byly nedávno dokončeny opravy po jarním krupobití, střechy byly nově rekonstruovány, bohužel v některých místech opět došlo k zatečení a museli jsme zhruba deset pokojů vystěhovat,“ doplnila kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová s dodatkem, že zastavení příjezdu studentů na koleje trvá až do odvolání.

V Olomouci začínají později některé fakulty. „Od děkanů mám v tuto chvíli informaci, že začátek semestru bude zatím probíhat podle původního harmonogramu akademického roku. Výjimkou je pouze Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého, která výuku v pondělí a úterý 16. a 17. září zrušila s ohledem na komplikace, které povodeň přináší, a organizace výuky by vzhledem k situaci některých studentů i pedagogů byla v prvních dnech značně složitá,“ objasnil rektor univerzity Martin Procházka.

Výuka se posune také v Opavě. „Rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol je v kontaktu s primátorem města Opavy, jež v tuto chvíli realizuje evakuační plány a připravuje další postup. Ve městě je k dispozici mimo jiné náhradní ubytování v tělocvičnách. Ačkoli ubytovací kapacita našich opavských kolejí je naplněna našimi studenty, Slezská univerzita je v případě potřeby připravena pomoci a vynasnaží se uvolnit co nejvíce prostoru pro občany, kteří se v důsledku rozvodnění řeky Opavy ocitli bez přístřeší,“ říká mluvčí Gordana Raková s tím, že třeba Fyzikální ústav zahájí výuku nejdřív 30. září.