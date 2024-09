Hrázný zažil už šestkrát přetékající Husinec. Povodně se podle něj vždy liší

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Husinecká hráz v jižních Čechách přetekla jako první v Česku. Hrázný Bedřich Křivánek měl proto vyhlášenou pohotovost. Společně s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou se v noci na neděli vydal k přehradě.

„Na přelivu budeme mít přibližně metr vody. Každá povodeň je trošku jiná, tahle je deseti až dvacetiletá, v roce 2002 byla pětisetletá, takže je to jiné. Letos je to povodeň z dlouhodobějších srážek, ne z bouřkové činnosti, nemůžeme to srovnávat,“ přiblížil hrázný povahu záplav.

„Emoce musím absolutně eliminovat a vše řešit s rozvahou, aby nedošlo k nějakému karambolu,“ vysvětluje Křivánek.

U vodní nádrže Křivánek patroluje už druhou noc. „Dohromady je nás pět s tím, že někteří kolegové jsou nemocní a další odpočívají po včerejšku. V sedm hodin ráno znovu nastupují do práce,“ popsal režim.

V noci na neděli vypouštěli na Husinecké nádrži dvacet kubíků. „To je povolené maximum, abychom nezhoršili stav před kulminací mezi přehradou a soutokem s Vltavou,“ doplnil hrázný. V době, kdy došlo k přetoku, do nádrže ale přibývalo kolem pětačtyřiceti kubíků každou vteřinu.

K Husinecké nádrži vyrazil i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Odpoledne jsem byl víc vyděšený. Starostové jsou připravení, obce jsme objeli, zatím nebylo nutné evakuovat nikoho. Horší situaci řeší Vodňany a Bavorov, pokud by to tak zůstalo, situace by byla v rámci možností dobrá,“ míní.

„Věděli jsme, že to přijde, oznámili jsme to starostům a teď se ukazuje, že dynamika růstu průtoku není tak dramatická, jako ukazovala předpověď. To umožní o něco mírnější odtok, což znamená lepší vyhlídky pro obce po proudu,“ doplnil optimisticky Kuba.