Řeky nejrychleji stoupají v Jeseníkách, Bělá překonává prognózy

V oblasti Jeseníků meteorologické stanice zaznamenávají jedny z nejvyšších dešťových úhrnů. Ve Zlatých Horách za 24 hodin spadlo 115,5 milimetrů srážek, ve Vidnavě 99,3 milimetrů, Bělá pod Pradědem hlásí 103,1 milimetrů, tedy 103 litrů vody na metr čtvereční.

Stav Bělé v Jeseníkách a předpovědní model ČHMÚ. (14. září 2024)

V Olomouckém kraji platí na dvou místech 3. stupeň povodňové aktivity, jde o zmíněnou Bělou a Černý potok ve Velké Kraši.

V jednu hodinu v noci platil nějaký stupeň povodňové aktivity na 97 místech. Kromě oblasti Jeseníků dosáhla třetího stupně také Svratka v Židlochovicích na jižní Moravě, Černá v Ličově v jižních Čechách, Labe ve Vestřevi na Královéhradecku a u nádrže Labská ve Špindlerově Mlýně, Jizera v Jablonci nad Jizerou a Smědá na třech místech Frýdlantského výběžku – ve Frýdlantě, Višňové a Předlánce. Celkově platí nejvyšší stupeň na 12 místech.

„Hladina Smědé stoupá bohužel rychleji, než byly původní odhady Českého hydrometeorologického ústavu. Byly dosažené 2. SPA v Bílém Potoce, Hejnicích, Raspenavě, ve Frýdlantu a Višňové byl dosažený 3.SPA. Ve Frýdlantu byla vyhlášená také všeobecná výstraha sirénami a probíhá stavba protipovodňově stěny na nábřeží,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Hlídky si zavedli v Lozicích na Chrudimsku. Místní tok Novohradka už totiž překonal třetí stupeň. Problémem by se mohlo stát, pokud by voda přinesla například větve nebo jiné předměty, které by se zapřely pod mosty.

„Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se v hospodě dohodli, že musíme řeku hlídat. Tři či čtyři z nás drží hlídku dvě hodiny a obcházíme. Jeden most dole, druhý tady, splav. Pak se vystřídáme. Máme telefon na krizový štáb, všichni jsou připraveni přijít na pomoc,“ říká dobrovolný hasič Martin Vesecký.

Prognóza je podle místních špatná, přestože pod mostem před půlnocí na sobotu zbýval zhruba metr. Pokud voda stoupne ještě výš, může zaplavit náves.

Mírné zlepšení předpovědi naopak zaznamenali v Židlochovicích na Brněnsku. Svratka zde sice již dosáhla třetího povodňového stupně, meteorologové ale příznivě přepočítali předpověď pro nadcházející dny.

„Poslední přepočet ukazuje o několik desítek centimetrů nižší hladinu, než původní model. To by mělo znamenat, že se vyhneme nejhoršímu. Pořád to bude mazec, ale je to přece jen o trochu lepší než ranní informace,“ informoval na Facebooku starosta Jan Vitula.

V jednu hodinu v noci dosáhla Svratka úrovně 379 centimetrů, model hydrologů počítal pro stejný čas s přibližně o 50 centrimetry vyšší hladinou.

Hladiny toků mají podle meteorologů nadále stoupat v noci na dnešek a během víkendu. Na některých místech již napršelo úhrnem od pátku 50 až 110 milimetrů srážek, nejvíce v Jizerských horách, Krkonoších, Jeseníkách.