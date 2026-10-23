Extrémní vedra zabíjela napříč Evropou. Studie řekla i čísla za Česko

Výzkumníci sbírali data o nadměrných úmrtích od začátku června do konce srpna ve více než 850 městech napříč 30 evropskými zeměmi. V Česku během tohoto období zemřelo vlivem veder celkově 700 lidí. Více než 400 z nich podlehlo přímo extrémním teplotám způsobeným spalováním fosilních paliv a emisemi skleníkových plynů, upozornil server iRozhlas.cz.
Podle spoluautorky studie Clair Barnesové byla průměrná teplota v Evropě o 2,5 stupně vyšší než před průmyslovou revolucí.
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V celoevropském měřítku horka přispěla k úmrtí přibližně 50 tisíc lidí, z toho přes 32 tisíc úmrtí způsobila přímo změna klimatu. Nejvíce zasažená byla jižní a západní Evropa. Nejhůře dopadly starší a chronicky nemocné skupiny obyvatel, vysoké teploty však byly fatální i pro stovky lidí středního a mladšího věku.
Lékař a profesor Andrew Hartle vysvětluje, že horko málokdy zabíjí přímo. Nejčastěji zhoršuje souběžná onemocnění – vyvolává zmatenost, mrtvice nebo srdeční zástavy. Letošní počet obětí z horka byl však rekordní. Podle zprávy OSN směřuje svět při současné politice k ještě výraznějšímu oteplení a silnějším vlnám veder. Vědci proto apelují na rychlý přechod k obnovitelným zdrojům energie, úpravu zemědělství a zastavení odlesňování.
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Letos padaly teplotní rekordy, kdy se hodnoty na mnoha místech dostaly na historická maxima. Extrémní vlny veder v kombinaci s dlouhotrvajícím suchem navíc napříč Evropou vyvolaly sérii ničivých lesních požárů, které devastovaly rozsáhlá území a dál zatížily životní prostředí i přírodu.