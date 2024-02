USA v čele s Trumpem budou usilovat o příměří na Ukrajině, míní Zeman

Zemana se iDNES.cz na tiskové konferenci po zvolení Jiřího Parobka do čela České suverenity sociální demokracie zeptal na to, zda souhlasí s tvrzením Paroubka, že na Ukrajině se nejedná o konflikt Ruska s Ukrajinou, ale s tím čemu podle expremiéra Paroubka někdo říká kolektivní Západ.

„Vycházím z toho, že fakta máme konstatovat. Teprve potom je hodnotit. To, že Západ podporuje Ukrajinu, je prostě fakt. Tento fakt nelze popírat. Hodnotící soud by měl znít, zda je to dobře nebo špatně. Já jsem z generace, která je traumatizována sovětskou okupací z roku 1968. A mnohokrát jsem řekl, že na základě této zkušenosti i na základě mého osobního osudu nemám rád, když velká země napadne sousední stát. Proto na rozdíl od některých jiných podporuji pomoc Západu bojující Ukrajině,“ začal odpověď Zeman.

„Ale to vůbec neznamená, že bych si nepřál mírové řešení, v daném případě nejdříve příměří a teprve potom mír. A domnívám se, že například americké prezidentské volby, což mimochodem také charakterizuje to, že na straně Ukrajiny je Západ včetně Ameriky, povedou k tomu, že možná právě Spojené státy v čele s možným budoucím prezidentem Trumpem budou o takové příměří, respektive o takový mír usilovat,“ prohlásil bývalý prezident Miloš Zeman.

„Vláda přilévá olej do ohně a někdy přímo do ohně lije benzin, pokud jde o konflikt na východě Evropy, který v zástupné podobě vypadá jako konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Reálně se však jedná o konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, respektive mezi Ruskem a s tím, čemu někdo říká kolektivní západ,“ tvrdil v sobotu bývalý premiér a nově předseda Paroubek.

„Je třeba také tu válku nějakým způsobem ukončit. Pokračování toho konfliktu my vidíme jako zbytečné ztráty lidských životů, zdraví lidí a také ztráty materiálních hodnot,“ řekl Paroubek.

Trump hrozil, že těm, kdo nedají dost na obranu, Američané nepřijdou na pomoc

Trump přitom před pár dny vzbudil poprask, když na mítinku v Jižní Karolíně, pohrozil, že pokud země NATO nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy jim nepřijdou na pomoc.

Před svými příznivci vzpomínal Trump na setkání s prezidentem jisté „velké země“, který se ho prý zeptal: „Když nebudeme platit a napadne nás Rusko, budete nás chránit?“ Na to podle svých slov Trump odvětil: „Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí,“ řekl za potlesku svých přívrženců s tím, že státy musí platit své účty za obranu.