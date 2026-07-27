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Zeman po útoku islamisty v Berlíně varuje před nekontrolovanou migrací

Josef Kopecký
  10:23
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze...
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze...
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze...
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Po útoku v Berlíně na manifestaci na podporu práv LGBT+ osob exprezident Miloš Zeman připomněl, že řada politiků podle něj zavírala oči před nekontrolovanou migrací. „Opakovaně jsem varoval, že boj s terorismem je především bojem s islámským terorismem a že nekontrolovaná migrace představuje vážné bezpečnostní riziko,“ napsal bývalý prezident.

„Bezpečnost občanů ustoupila ideologii a krátkodobým politickým zájmům. Důsledky dnes vidíme v evropských městech. Myslím na oběti sobotního útoku v Berlíně i na všechny nevinné oběti teroristických útoků v Evropě,“ uvedl Zeman na svém Facebooku.

Bez pravdivého pojmenování příčin podle něj nemůžeme ochránit občany, svobodu ani demokracii. „Stejně jako před deseti lety mnozí lidé odmítali rizika spojená s nekontrolovanou migrací, dnes znovu nechtějí vidět realitu. Politiku však nelze stavět na iluzích. Realitu není možné umlčet ani zakázat,“ říká Zeman.

Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau v neděli dopadla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Při policejním zásahu jej zabili, na strážníky mířil bodnou zbraní.

Policie v Berlíně ukončila LGBT pochod. Do davu vjelo auto, jeden člověk zemřel

Ministr vnitra Alexandr Dobrindt i kancléř Friedrich Merz označili čin za islámský terorismus.

Babiš poukázal na dopad politiky „Wir schaffen das“ bývalé německé kancléřky Angely Merkel

Premiér Andrej Babiš útok odsoudil již o víkendu. Označil ho za zbabělý a teroristický čin.

Všechny tyto útoky jsou podle něj důsledkem neřízené migrace a politiky „Wir schaffen das“, kterou Evropská unie dlouhé roky uplatňovala, dodal premiér v narážce na slogan bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, která prosazovala politiku otevřené náruče pro uprchlíky ze Sýrie navzdory s tím spojeným rizikům.

Zbabělý čin, odsoudil Babiš útok v Berlíně. Důsledek neřízené migrace, podotkl

Podezřelým z teroru v Berlíně je 21letý Abdul B. Při útoku zabil jednu ženu a 29 lidí bylo zraněných.

Muž s libanonskými kořeny se narodil v Německu. Dobrindt o něm řekl, že v minulosti spáchal řadu trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Soud mu dříve uložil podmíněný trest rok a deset měsíců vězení.

V Česku se akce na podporu práv LGBT+ lidí Prague Pride koná příští týden.

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