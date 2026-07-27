„Bezpečnost občanů ustoupila ideologii a krátkodobým politickým zájmům. Důsledky dnes vidíme v evropských městech. Myslím na oběti sobotního útoku v Berlíně i na všechny nevinné oběti teroristických útoků v Evropě,“ uvedl Zeman na svém Facebooku.
Bez pravdivého pojmenování příčin podle něj nemůžeme ochránit občany, svobodu ani demokracii. „Stejně jako před deseti lety mnozí lidé odmítali rizika spojená s nekontrolovanou migrací, dnes znovu nechtějí vidět realitu. Politiku však nelze stavět na iluzích. Realitu není možné umlčet ani zakázat,“ říká Zeman.
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau v neděli dopadla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Při policejním zásahu jej zabili, na strážníky mířil bodnou zbraní.
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Policie v Berlíně ukončila LGBT pochod. Do davu vjelo auto, jeden člověk zemřel
Ministr vnitra Alexandr Dobrindt i kancléř Friedrich Merz označili čin za islámský terorismus.
Babiš poukázal na dopad politiky „Wir schaffen das“ bývalé německé kancléřky Angely Merkel
Premiér Andrej Babiš útok odsoudil již o víkendu. Označil ho za zbabělý a teroristický čin.
Všechny tyto útoky jsou podle něj důsledkem neřízené migrace a politiky „Wir schaffen das“, kterou Evropská unie dlouhé roky uplatňovala, dodal premiér v narážce na slogan bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, která prosazovala politiku otevřené náruče pro uprchlíky ze Sýrie navzdory s tím spojeným rizikům.
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Zbabělý čin, odsoudil Babiš útok v Berlíně. Důsledek neřízené migrace, podotkl
Podezřelým z teroru v Berlíně je 21letý Abdul B. Při útoku zabil jednu ženu a 29 lidí bylo zraněných.
Muž s libanonskými kořeny se narodil v Německu. Dobrindt o něm řekl, že v minulosti spáchal řadu trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Soud mu dříve uložil podmíněný trest rok a deset měsíců vězení.
V Česku se akce na podporu práv LGBT+ lidí Prague Pride koná příští týden.