„Máme dokonce záštitu prezidenta republiky sudetoněmeckému dni,“ podivoval se Zeman.
Kancelář prezidenta republiky v květnu uvedla, že Pavel podle ní festivalu Meeting Brno udělil záštitu potřetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad.
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„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd
Bývalý prezident Zeman vystoupil v úterý jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a vlastenectví versus historický revizionismus a kolaborace“. Konal se pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala.
Západní chamtivost se nás pokouší o naši svrchovanost připravit, prohlásil Okamura
Ještě před Zemanem vystoupil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Nejúspěšnější státy světa jsou podle něj bytostně vlastenecké.
„Američané, Číňané, Japonci, Korejci, Izraelci; ti všichni jsou úspěšní, aniž by se museli rozpouštět v bruselském mixu. Naopak vidíme, že Evropská unie spěje ve všech směrech k ekonomickému i mocenskému úpadku. Její podíl na světové ekonomice i moci stabilně a nezvratně a prokazatelně rok od roku klesá,“ řekl Okamura.
„Stát existuje především tehdy, pokud existuje vůle jeho občanů a národa jej zachovat, bránit jako svrchovanost a předat dalším generacím. Bohužel od našeho prvního státního útvaru jsme museli o svou svrchovanost a svobodu bojovat se Západem. Ať už to byli Frankové a později německá a rakouská knížata či středověcí římští císaři. Ta snaha nás zotročit a podmanit je u našich západních sousedů zřejmě už geneticky zakódovaná,“ prohlásil šéf Sněmovny a SPD.
„Co vlastně v 21. století znamená národ a vlastenectví? Jaký význam má státní svrchovanost ve světě stále silnějších nadnárodních struktur? Já říkám, že obrovský. Pokud se necháme připravit o poslední zbytky svrchovanosti, upadne do nicotnosti i náš národ,“ zdůraznil Okamura.
„Vlastenectví je to, co udrželo náš národ při životě a co nám pomohlo vrátit alespoň částečnou suverenitu. A pravda: západní chamtivost na straně druhé se nás stále znovu a znovu pokouší o naši svrchovanost připravit,“ tvrdil předseda Sněmovny.
Bruselu je jedno, odkud je migrant navíc, tvrdil šéf Sněmovny a SPD
Kritizoval potlačování tradičních národních evropských kultur. „Ale Bruselu a myslím novým západním elitám je úplně jedno, odkud je každý jeden migrant navíc. Jestli z Afriky nebo Ukrajiny. Každý z nich je pro ně dobrý, protože oslabuje původní národní společenství,“ řekl šéf Sněmovny a hnutí SPD.
Na semináři už vystoupil i bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který nyní vede spolek Svatopluk. Loni ve volbách do Sněmovny podpořil hnutí Stačilo! i SPD.
Zeman se na akcích extrémní pravice i levice objevuje stále častěji
Bývalý sociální demokrat Miloš Zeman se kolem politiků extrémní pravice i levice objevuje stále častěji.
Minulý týden v Chomutově podpořil stranu PRO Jindřicha Rajchla, která ve městě kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě. Zeman vystoupil na besedě věnované tématu Sudetští Němci a útok na suverenitu ČR.
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Miloš Zeman podpořil v Chomutově Rajchla. Žádná změna dresu to není, tvrdí
Zeman v Chomutově uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodu Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.
Spolu s Rajchlem, Drulákem a europoslankyní za komunisty Kateřinou Konečnou vystoupil v září také bývalý prezident Zeman i na konferenci v pražském hotelu Duo, kterou uspořádal spolek Svatopluk.
Ve stejném bloku jako Zeman promluvil na dálku ruský politolog Fjodor Lukjanov, propagandista blízký Vladimirovi Putinovi. Lukjanov je zapsaný i na sankčním seznamu Evropské unie.
V září Zeman navštívil i kampaň vládního hnutí ANO. V Kolíně podpořil bývalou poslankyni Andreu Brzobohatou, která usiluje o zvolení do Senátu.
Ještě jako úřadující prezident vyjádřil v říjnu 2021 podporu hnutí ANO, stejně jako v komunálních volbách v roce 2022. V lednu 2023 pak podpořil předsedu hnutí a současného premiéra Andreje Babiše v prezidentské volbě, v níž šéf ANO prohrál souboj s Petrem Pavlem.
Loni ve volbách do Sněmovny Miloš Zeman veřejně podpořil koalici Stačilo! v čele s komunistkou Kateřinou Konečnou. Jeho podpora ale nepomohla. Koalice Stačilo! se nedostala do Sněmovny.