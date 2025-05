Na sklonku války vyvěsil československou vlajku, správce domu to málem stálo život

Každému, kdo přijede do Havlíčkova Brodu po železnici, ten dům padne do oka. Veliký, zelený, jako by se do prostoru před nádražím ani nehodil. Přesto má Rolnický dům nezastupitelné místo v historii...