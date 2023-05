Možná začnu brzy chodit, řekl Zeman. Manželka povolila pivo a víno, lékaři dýmku

„Čtu a cvičím. Možná brzy začnu chodit,“ řekl Zeman. O jeho zdraví pečuje rodina a zdravotní sestry. „Kouřím dýmku, proti ní nejsou základní námitky. Ta se totiž nešlukuje. Dýmka prošla lékařskou konzultací a nemohu říci, že by mi lékaři zrovna říkali ‚kuřte dýmku‘, ale když se to dozvěděli, tak alespoň neprotestovali. Žena mi povoluje jedno pivo k obědu a skleničku vína k večeři, což moji spotřebu alkoholu uspokojuje,“ řekl.

Radost mu prý po odchodu z prezidentského úřadu dělá zahrada u nového domu v Lánech. „Je tu spousta ptáků. Fauny ani flóry nemám nedostatek. Prošel jsem v životě mnoha vzestupy a pády, ale toto pokládám za krásný podzim života. Pozorovat kvetoucí zahradu je důvod k radosti,“ sdělil.

O Pavlovi dobře mluvit nemohu

Funkce mu údajně nijak zásadně nechybí. Na otázku, jak by dosavadní působení svého nástupce Petra Pavla ohodnotil, zopakoval to, co řekl v rozhovoru pro MF DNES v dubnu. „O prezidentu Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně mluvit nechci, u toho bych setrval,“ řekl Zeman.

Pavla však kritizoval za poděkování předsedovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi za zlepšení v česko-německých vztazích. Ty jsou podle Pavla nejlepší za poslední dobu a dávají i základ pro další spolupráci.

„Vítám posun v Sudetoněmeckém krajanském sdružení a chtěl bych poděkovat Berndu Posseltovi, opravdu si toho vážím,“ řekl minulý týden v Bavorsku Pavel. Posselt byl minulý týden také jedním z hostů zahájení týdnů bavorsko-českého přátelství.

„Viděl jsem rozhovor Václava Klause a ten kromě motorky upozorňoval na výrok Pavla v souvislosti s Berndem Posseltem. Posselt jako mluvčí landsmanšaftu zhoršoval česko-německé vztahy, takže považovat ho za někoho, kdo tyto vztahy zlepšil, je neznalost dějin. Vláda posílá na sudetoněmecký sjezd zástupce, což považuji za chybu,“ míní Zeman.

S poděkováním mluvčímu Sudetoněmeckého krajanského sdružení o víkendu nesouhlasil ani Zemanův předchůdce Václav Klaus. Ten Posselta v Partii na CNN Prima News označil za otazníkovou osobnost a cestu prezidenta na motorce do sousedního Německa za frajeřinu.

Smlouvu s USA bych s pochybnostmi podepsal

Zeman se vyjádřil také k úternímu podpisu smlouvy o obranné spolupráci mezi českou ministryní obrany Janou Černochovou a jejím americkým protějškem Lloydem Austinem. Zeman ke smlouvě přistupuje se značnou skepticitou.

„Ministryně Černochová nás všechny ujišťuje, že tato smlouva neznamená pobyt amerických vojsk na našem území. Já jsem zastáncem suverenity státu a základna k ní nepatří. Chci toto ujištění ministryně brát vážně. Jako prezident bych se důkladně informoval o podrobnostech smlouvy, když má smlouvu velká většina členských zemí NATO, s jistým váháním bych velmi pravděpodobně smlouvu podepsal,“ uvedl Zeman.

Protesty proti podpisu pak označil za nedůvodné. „Sovětskou okupaci jsem zažil a nelze to srovnávat. Pokud tady nebude stabilní americká základna, není důvod k protestům, ale pochybnostem,“ doplnil.

Znakem suverenity státu podle Zemana je, že jediné vojenské základny na jeho území jsou právě ty vlastní armády. Ani válka na Ukrajině podle něj není důvodem k budování nových základen.

Válku na Ukrajině ke konci rozhovoru, který se odehrával v jeho kanceláři v Dejvicích, označil za „válku opotřebovávací“. Útoky podle něj spotřebovávají životy na obou stranách, proto navrhuje, aby jedna ze zemí, která ve válce zastává neutrální roli, sehrála funkci zprostředkovatele. Jak uvedl, mír a příměří by mohly vyjednat například Turecko nebo Čína. Za další možnost též označil papeže Františka.

Největším problémem České republiky je nyní podle Zemana inflace, kterou způsobuje rozpočtový deficit. Za ten je odpovědná vláda. „Největším problémem naší země je inflaci, hlavním faktorem inflace je rozpočtový deficit, a za rozpočtový deficit je odpovědná vláda. Z toho vyplývá, že vláda vytváří inflaci,“ zopakoval Zeman.