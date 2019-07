Expremiér Nečas si koupil byt. Finanční transakce však nahrávají spekulacím

Kdo je Thomas Samii? Developerský manažer, který byť drží americký pas, dlouhodobě pobývá v Česku. Podle lidí z byznysu zde zastupuje investory z Libanonu a okolí. „Je to hbitý a bezskrupulózní typ, který nikdy nedělá nic pro nic,“ popisuje ho člověk, který s ním léta udržuje kontakt, ale nechtěl být jmenován. Momentálně se prý angažuje v realitách na pražském Rohanském ostrově. Co ho může spojovat s Nečasem? Samii MF DNES napsal, že se s ním setkal pouze jednou, a to v souvislosti s prodejem bytu. „Tomi nedělá nic zadarmo a altruista také není,“ míní ale člověk z okolí Samiiho, podle něhož má mít Samii blízko k někdejšímu šéfovi energetického gigantu ČEZ Martinu Romanovi.