„Chtěl bych složení koalice, která mě podporuje, zveřejnit až v úterý,“ řekl iDNES.cz Šmarda.
Do Nové sociální demokracie, kterou se rozhodli založit expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla a exministr Jiří Dienstbier, ale nevstupuje.
„Já osobně srdcem bych rád zůstal nestraník,“ řekl iDNES.cz Šmarda, který je nyní starosta Nového Města na Moravě.
„Nevím, jestli mě podpoří, potom snad ano, ale nejsou členy té koalice,“ uvedl bývalý šéf SOCDEM, kterého exprezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem kultury, když Šmardu jeho strana do vlády navrhla.
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Zeman nejmenuje Šmardu ministrem, chce od Hamáčka jiného kandidáta
Popírá, že by se vydal podobnou cestou jako hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jehož ke spolupráci přesvědčilo Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, který si své hnutí založil po odchodu z ODS.
Jádrem Šmardovy koalice jsou podle informací iDNES.cz regionální strany.
Mezi jeho soupeře ve volbách bude patřit stávající lidovecký senátor Josef Klement, místní ortoped Radek Černý, který kandiduje za ODS, nebo poslanec SPD Radek Koten. A také David Moos, který podle stránek Hlídač státu v roce 2023 daroval 10 149 korun straně PRO Právo Respekt Odbornost Jindřicha Rajchla, který je teď poslancem za hnutí SPD Tomia Okamury.
Tajemství je zatím, co v tomto volebním obvodu udělá nejsilnější vládní hnutí ANO. Svého kandidáta v tomto obvodě zatím nezveřejnila, i když v pondělí už všechny kandidáty schválila. Otázku na kandidáta v tomto obvodě nechal vicepremiér Karel Havlíček bez odpovědi.
„Já si myslím, že mě hnutí ANO oficiálně nepodpoří. Neumím si to dnes představit, že by mě podpořilo,“ řekl iDNES.cz Šmarda. Když byl ještě v sociální demokracii, nebyl stoupencem vstupu do koalice s ANO.
A když Šmarda v senátních volbách uspěje? „Nebudu nikomu slibovat žádný vstup do žádných klubů,“ řekl bývalý první muž sociální demokracie.