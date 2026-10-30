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Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

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  20:17
Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Margita Balaštíková (25. května 2023)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Margita Balaštíková (ANO)....
Poslankyně za ANO a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková s...
Tisková konference hnutí ANO. Zleva Jana Mračková, Alena Schillerová, Margita...
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Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Uvedla to Česká televize (ČT). Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podle ČT podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Bývalá poslankyně opakovaně vinu odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.

Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.

Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně

ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.

Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

Kauza se však netýkala pouze údajných zásahů proti firmě bývalého manžela. Na dalších nahrávkách z července a srpna 2023 Balaštíková podle Seznam Zpráv opakovaně řešila také zabití psa jeho nové partnerky. Neznámého muže se ptala, kdy by mohl zvíře nechat zastřelit a kolik by to stálo. V rozhovoru padla i částka 50 tisíc korun. Balaštíková odmítla, že by kohokoliv sháněla či kontaktovala s cílem nechat psa zabít.

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