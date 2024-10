Jak se chytá Wolf. Pomohly kontakty, ubylo míst, kde se skrýt, líčí policista

Asi není úplně běžné, aby došlo k dopadení člověka, který se před policií schovává přes deset let. V září byl v Paraguayi zatčen uprchlý exposlanec Petr Wolf. Můžete k jeho případu uvést něco bližšího?

Je to stále živá věc a z toho důvodu o ní nechci příliš mluvit. Rád bych ale dementoval to, co se objevilo v médiích v minulosti. Až dosud nikdy k zadržení této osoby nedošlo a také není pravda, že by nám nějaký stát zamítl její vydání. Je to poprvé, co byl vypátrán, nikdy dosud nebyl zatčen a nikdy nám nebylo zamítnuto jeho vydání.

Jestli si z nás dělal legraci, nám je lhostejné.