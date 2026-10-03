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Vězněného exposlance Wolfa čeká další soud. A patrně i předčasné propuštění

Ivana Lesková

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Uprchlý exposlanec Petr Wolf na snímku z července 2008 | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf z Ostravy, který si od loňského podzimu odpykává v litoměřické věznici šestiletý trest odnětí svobody, chce požádat o předčasné propuštění. Nyní ho ale čeká další soud za to, že po pravomocném odsouzení za dotační podvod nenastoupil v roce 2012 do vězení. Později se ukázalo, že uprchl do Paraguaye. Odtamtud se vrátil s policejní eskortou před rokem.

Před vězením se Wolf skrýval v cizině téměř 13 let. Tvrdí, že z Česka odešel kvůli obavám o svůj život. V Paraguayi žádal o politický azyl. Po svém zadržení a zhruba ročním pobytu v zadržovací vazbě se ale rozhodl ukončit azylové řízení a souhlasil s vydáním do vlasti.

Letos v lednu ho policie kvůli tehdejšímu útěku obvinila z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V srpnu podal obžalobu ostravský okresní státní zástupce Petr Vaněk. V pondělí by měl o trestu rozhodovat Okresní soud Ostrava. Pokud Wolfa uzná vinným, hrozí mu až dva roky vězení navíc.

Klient strávil rok v českém vězení a rok v zadržovací vazbě v Paraguayi, což se také započítává do délky trestu. Dva roky jsou třetinou z uložených šesti let.

Tomáš MiketaWolfův obhájce

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