Vězněného exposlance Wolfa čeká další soud. A patrně i předčasné propuštění

Před vězením se Wolf skrýval v cizině téměř 13 let. Tvrdí, že z Česka odešel kvůli obavám o svůj život. V Paraguayi žádal o politický azyl. Po svém zadržení a zhruba ročním pobytu v zadržovací vazbě se ale rozhodl ukončit azylové řízení a souhlasil s vydáním do vlasti.
Letos v lednu ho policie kvůli tehdejšímu útěku obvinila z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V srpnu podal obžalobu ostravský okresní státní zástupce Petr Vaněk. V pondělí by měl o trestu rozhodovat Okresní soud Ostrava. Pokud Wolfa uzná vinným, hrozí mu až dva roky vězení navíc.
Klient strávil rok v českém vězení a rok v zadržovací vazbě v Paraguayi, což se také započítává do délky trestu. Dva roky jsou třetinou z uložených šesti let.