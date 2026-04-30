Rekordní účast, nový stadion i Jackie Chan. Na malém Expu v Srbsku zazáří i Česko

Matyáš Müller
  14:46
Od našeho zpravodaje v Srbsku - Na malém Expu, které bude příští rok hostit Srbsko, už podle srbských zástupců přislíbilo účast 137 zemí včetně Česka. Jde o nový rekord. Česká republika už ví, kde bude její pavilon i jak bude velký.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska. Na snímku Tomio Okamura a Jaroslav Foldyna při prohlídce výstavy Expo 21 Playground. (29. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Specializovaná výstava Expo konaná v mezidobí velkých světových výstav se už příští rok přesune na Balkán do Srbska, zhruba 20 kilometrů za Bělehrad. A hostitelská země ho bere vážně. Už při jízdě po letištní dráze člověk vidí logo výstavy na každém letadle tamní společnosti Air Serbia. Ambasadorem celého projektu je slavný hrdina akčních filmů, čínský herec Jackie Chan a součástí velkolepé výstavy je i výstavba nového národního fotbalového stadionu s kapacitou přes 50 tisíc lidí.

„Stadion Crvene Zvezdy Bělehrad má 51 tisíc míst, takže je o něco větší,“ popisuje průvodce výstavy o celém projektu Expo. „Taková naše Maracaná,“ dodává ironicky s narážkou na legendární brazilský stadion, který má bezmála 80 tisíc sedaček. Srbsko se totiž kromě pořádání výstavy Expo připravuje i na finále Evropské ligy v roce 2028. Jen kus od stadionu pak bude stát i areál s českým pavilonem, který bude podle slov srbského ministra zahraničí Marka Djuriče krásný, jak ho popsal při své návštěvě Prahy.

O tom, jak bude vypadat, ale musí rozhodnout česká výprava sama. Každá země dostane prázdnou halu s holými stěnami, kterou si teprve vyzdobí. Možnosti využití nabízí druhé patro výstavy, kde se ze stropu kolem lesklé velké koule snášejí kulaté žárovky, které vzápětí opět stoupají nahoru. Výstava se tak snažila ukázat, jaké technologické možnosti jednotlivé pavilony budou mít. Tématem výstavy Expo ale bude trochu neurčité moto Play for humanity (Hraj za lidskost), které je dovětkem „sport a hudba pro všechny“.

Okamura se setkal s prezidentem Vučičem. Jste naši přátelé, zdravil Srby

Velikosti hal jsou celkem tři, Česko dostane střední. Tu největší má pochopitelně hostitelská země. I na malém modelu celého areálu je srbský dům nepřehlédnutelný. Červená budova se tyčí nad vše snad s výjimkou národního stadionu. Užitná plocha celé budovy je 15 tisíc metrů čtverečních, což je více než mají další sdílené haly. Celý areál má 25 hektarů a součástí jsou i rozmontovatelné budovy. „Jejich místo ale nezůstane prázdné,“ uklidňuje nás průvodce výstavy. „Vznikne tam prostor pro další expozice a celé to bude nové srbské výstaviště,“ dodává.

Že táhne pivo a sklo? Nevadí, jsou to emoce, říká český šéf pro Expo

Minulý rok se v japonské Ósace konalo takzvané velké Expo, tedy světová výstava pořádaná jednou za pět let. O českém pavilonu se tehdy mluvilo především v souvislosti se šibeničním termínem výstavby, následně byla výprava kritizována za malou invenci. Hlavní roli totiž v české expozici hrálo pivo a ostatní exponáty zůstávaly ve stínu gastronomie. Pavilon ale nakonec dokončili včas a svou velikostí často převyšoval konkurenty. Tehdejšího českého komisaře pro Expo Ondřeje Sošku současná vláda odvolala, nástupce se hledá.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Česko nepovolilo přelet prezidentovi Tchaj-wanu, tvrdí list. Resort to odmítá

Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti...

Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že „žádnou podobnou...

30. dubna 2026  14:58

Úleva námořníků. Největší letadlovka se vrátí do USA, Hegseth rekordní misi hájil

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem....

30. dubna 2026  14:58

Okamura se setkal s prezidentem Vučičem. Jste naši přátelé, zdravil Srby

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Ve čtvrtek pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v Srbsku. Českou delegaci dopoledne přijal srbský prezident Aleksandar Vučić. Ještě předtím se Okamura setkal s...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  14:54

Rekordní účast, nový stadion i Jackie Chan. Na malém Expu v Srbsku zazáří i Česko

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Na malém Expu, které bude příští rok hostit Srbsko, už podle srbských zástupců přislíbilo účast 137 zemí včetně Česka. Jde o nový rekord. Česká republika už ví, kde bude její pavilon i jak bude...

30. dubna 2026  14:46

Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa...

Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony...

30. dubna 2026  14:46

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

30. dubna 2026  14:40

Benzin i nafta na víkend zdraží. A růst cen není u konce, varují analytici

ilustrační snímek

Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste, oznámilo ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Benzin pak zdraží...

30. dubna 2026  14:39

RECENZE: Tati, já jdu do kláštera. Ve Španělsku vyhrává příběh sedmnáctileté

55 %
Z plakátu filmu Neděle

Nejlepší španělský film roku 2025, Neděle, přichází do českých kin. Komorní příběh dívky, která rodinu překvapí rozhodnutím vstoupit do kláštera, ze svých třinácti nominací proměnil pět včetně cen za...

30. dubna 2026  14:31

Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu.

Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli...

30. dubna 2026  14:20

Izrael u Kréty zasáhl proti flotile plující do Gazy. Pirátství, zuří aktivisté

Posádka flotily s humanitární pomocí pro Gazu, která vyplula ze španělské...

Izraelské ozbrojené síly v noci na čtvrtek zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. Na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. Organizátoři...

30. dubna 2026  9:25,  aktualizováno  14:15

Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním

Tereza Ramba coby představitelka zavražděné spisovatelky Simony Monyové po...

Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...

30. dubna 2026  14:15

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

30. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  14:10

