Rekordní účast, nový stadion i Jackie Chan. Na malém Expu v Srbsku zazáří i Česko

Specializovaná výstava Expo konaná v mezidobí velkých světových výstav se už příští rok přesune na Balkán do Srbska, zhruba 20 kilometrů za Bělehrad. A hostitelská země ho bere vážně. Už při jízdě po letištní dráze člověk vidí logo výstavy na každém letadle tamní společnosti Air Serbia. Ambasadorem celého projektu je slavný hrdina akčních filmů, čínský herec Jackie Chan a součástí velkolepé výstavy je i výstavba nového národního fotbalového stadionu s kapacitou přes 50 tisíc lidí.
„Stadion Crvene Zvezdy Bělehrad má 51 tisíc míst, takže je o něco větší,“ popisuje průvodce výstavy o celém projektu Expo. „Taková naše Maracaná,“ dodává ironicky s narážkou na legendární brazilský stadion, který má bezmála 80 tisíc sedaček. Srbsko se totiž kromě pořádání výstavy Expo připravuje i na finále Evropské ligy v roce 2028. Jen kus od stadionu pak bude stát i areál s českým pavilonem, který bude podle slov srbského ministra zahraničí Marka Djuriče krásný, jak ho popsal při své návštěvě Prahy.
O tom, jak bude vypadat, ale musí rozhodnout česká výprava sama. Každá země dostane prázdnou halu s holými stěnami, kterou si teprve vyzdobí. Možnosti využití nabízí druhé patro výstavy, kde se ze stropu kolem lesklé velké koule snášejí kulaté žárovky, které vzápětí opět stoupají nahoru. Výstava se tak snažila ukázat, jaké technologické možnosti jednotlivé pavilony budou mít. Tématem výstavy Expo ale bude trochu neurčité moto Play for humanity (Hraj za lidskost), které je dovětkem „sport a hudba pro všechny“.
Velikosti hal jsou celkem tři, Česko dostane střední. Tu největší má pochopitelně hostitelská země. I na malém modelu celého areálu je srbský dům nepřehlédnutelný. Červená budova se tyčí nad vše snad s výjimkou národního stadionu. Užitná plocha celé budovy je 15 tisíc metrů čtverečních, což je více než mají další sdílené haly. Celý areál má 25 hektarů a součástí jsou i rozmontovatelné budovy. „Jejich místo ale nezůstane prázdné,“ uklidňuje nás průvodce výstavy. „Vznikne tam prostor pro další expozice a celé to bude nové srbské výstaviště,“ dodává.
Minulý rok se v japonské Ósace konalo takzvané velké Expo, tedy světová výstava pořádaná jednou za pět let. O českém pavilonu se tehdy mluvilo především v souvislosti se šibeničním termínem výstavby, následně byla výprava kritizována za malou invenci. Hlavní roli totiž v české expozici hrálo pivo a ostatní exponáty zůstávaly ve stínu gastronomie. Pavilon ale nakonec dokončili včas a svou velikostí často převyšoval konkurenty. Tehdejšího českého komisaře pro Expo Ondřeje Sošku současná vláda odvolala, nástupce se hledá.