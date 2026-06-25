Podle Vencla nejspíš bude vedením společnosti pověřen místopředseda představenstva Ondřej Havlík. S dalšími podrobnostmi odkázal na ministerstvo průmyslu a obchodu, které jménem státu vykonává akcionářská práva. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
Rubáček přišel do firmy z korporátního prostředí v době personálních změn na konci loňského března. V pětičlenném představenstvu v té době skončili tři jeho členové a také obchodní ředitel.
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Explosia se zatím neprodává. Vláda podle Havlíčka vyhodnocuje obdržené nabídky
Nové vedení mělo podle ministerstva podpořit růst firmy, navýšit výrobu, spustit plánované investiční projekty a napravit dosavadní nedostatky v řízení společnosti, například pomalé zavádění rozvojových investic.
O tom, že stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce střelného prachu a dalších výbušnin, hovořil v květnu po návštěvě firmy premiér Andrej Babiš (ANO). Výnos by podle premiéra bylo možné použít i na splnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci (NATO).
Zástupci opozice varují před oslabením bezpečnosti státu a snahami pomáhat státnímu rozpočtu prodejem strategického podniku.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v červnu uvedl, že stát o prodeji firmy uvažuje, ale nyní se státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky.
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Pardubická Explosia zdvojnásobila zisk na rekordních 838 milionů
Dříve Havlíček řekl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Firma loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun.
Společnost vyrábí zejména výbušniny a střelivo, například velkorážní munici, bezdýmý prach, průmyslové a plastické trhaviny a různé typy střelivin. Používají se ve vojenském a civilním sektoru. Vojenská výroba ve firmě aktuálně převažuje.