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Matematika podle ní k maturitě patří, ale za zátěž označila poslankyně jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.
Školné? Nemusíme tomu tak říkat
Obhajovala také zavedení školného na veřejných vysokých školách. „ODS musí chtít, aby student na svém vysokoškolském vzdělání participoval. Nemusíme tomu říkat školné,“ řekla Zajíčková.
Stínová vláda ODS už v březnu projednávala návrh reformy, který má pracovní název 8+2. „Ústředním momentem celého návrhu reformy je zkrácení základní školy z 9 let na 8 let, ale zároveň prodloužení o 2 roky povinného vzdělávání na střední škole,“ uvedla stínová ministryně školství.
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ODS plánuje, jak zkrátit vzdělávání. Chce malou maturitu už po deseti letech
Mluvila také o tom, že by měla existovat malá maturita. „Což je komplexní testování právě po ukončení té povinné desetileté docházky. Nemá to být zkouška, kterou by žák neudělal. Bude to zkouška, kterou udělají všichni s nějakým skóre, a která prověří, jak je ten mladý člověk připravený na budoucí vstup na pracovní trh a jak si vedl v průběhu té povinné školní docházky,“ prohlásila poslankyně.
ODS mluví i o zvýšení spoluúčasti pacientů a znovu také o výpovědi bez udání důvodu
Zvýšení spoluúčasti českého pacienta za financování zdravotnictví je podle stínového ministra zdravotnictví ODS Štěpána Slováka nutná.
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Drobil vyzval ODS k diskusi o přijetí eura. A dal pro něj dvě podmínky
„Devadesát korun na pohotovosti je málo,“ řekl Slovák, který vzbudil pozornost i tím, že v modře laděném sálu podle barvy ODS přišel na pódium v růžovém tričku. Tvrdil, že mu někteří říkali, že se převlékl za lék Ibalgin.
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Česko může uspořádat fotbalové Euro v roce 2040 se Slovenskem a Rakouskem, řekl Kupka
Stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek mluvil o tom, že má ODS vrátit do hry možnost výpovědi bez udání důvodu.
Do zákoníku práce se to snažila strana dostat už v minulém volebním období, ale nezískala pro to dostatečnou podporu ve vládní koalici.