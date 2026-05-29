Adiktologové budou stávkovat. Obávají se chystaných změn, představí své požadavky

Autor:
  16:52
Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agend z Úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na dvě hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři Agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Vyplývá to z jejich vyjádření.
Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky, pod kterou spadá řešení závislostí, z úřadu vlády pod čtyři ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Andreje Babiše a vedoucí úřadu Tünde Barthy minulý týden. Protidrogová politika má nově spadat pod ministerstvo zdravotnictví (MZd).

Odborníci z Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) a Adiktologické sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se obávají toho, že chystaná změna ohrozí dostupnost, kvalitu a kontinuitu péče o jejich klienty.

Při pondělní stávce na dvě hodiny svoji činnost přeruší například poradny, ambulantní služby, terénní programy nebo programy výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Adiktologové působí také ve věznicích nebo jako prevence ve školách.

„Klienti budou muset počkat, aby se ukázalo, jaké by to bylo, kdyby ty služby nebyly,“ řekl ředitel APAS Matěj Hollan. Pracovníci podle něj budou mít na sobě černé oblečení a vyjdou před svá pracoviště s transparenty.

K protestu se naopak nepřipojí některé pražské organizace. Například mluvčí Centra sociálních služeb Praha (CSSP) Jiří Wolf řekl, že městská příspěvková organizace se do stávky nijak zapojovat nebude. Žádnou formou se podle vyjádření nezapojí ani žádné z pracovišť Armády spásy. „Žádné z našich pracovišť se jí (stávky) nebude účastnit,“ sdělila mluvčí Armády spásy Tereza Melišová.

Asociace vyzvaly vládu, aby zrušila své rozhodnutí, podle kabinetu bude ale fungování v novém modelu efektivnější. „Naše zkušenost ukazuje, že dotační mechanismy ministerstva zdravotnictví jsou omezené a rigidní. Neumožňují adekvátní financování nízkoprahových, poradenských, preventivních a sociálních programů na pomezí sociálních, zdravotních a výchovně-vzdělávacích služeb,“ uvedla v prohlášení APAS.

Agentura pro sociální začleňování začala fungovat v roce 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády. Má přispívat ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. V roce 2020 ji tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) přesunula pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), následně se přejmenovala na odbor pro sociální začleňování.

Od letošního 1. dubna se na MMR odbor pro sociální začleňování spojil s odborem bydlení. Podle vyjádření ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) agentura pracovala neefektivně, většina výdajů směřovala na mzdy zaměstnanců a tvorbu podkladů.

Odbory agentury kvůli změně na konci března vyhlásily stávkovou pohotovost, na pondělí oznámily stávku. Reorganizace podle nich agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti. Požadují, aby chystané změny vedení institucí předem se zástupci zaměstnanců projednávala a řádně je odůvodnila.

V pondělí proto odboráři nepřijdou do práce, stávku podle jejich zástupkyně Charlotty Dědkové nahlásili zaměstnavateli. „Bylo to předjednáno s partnery, služby nebudou nijak omezené,“ řekla. Odpoledne pak spolu s odbory ministerstva životního prostředí, veřejnoprávních médií, Národního divadla nebo úřadu vlády představí společné požadavky.

„Stávkujeme proto, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech,“ uvedl předseda odborů agentury Václav Nikl. Podle něj se to nyní děje napříč veřejnou správou.

29. května 2026  16:52

