Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Narušení vzdušného prostoru samo o sobě neznamená aktivaci článku 5, tvrdí experti

Autor: ,
  10:27

Vrtulník Mi-8 | foto: Profimedia.cz

Narušení vzdušného prostoru členského státu Severoatlantické aliance (NATO) samo o sobě neznamená důvod k aktivaci článku pět o kolektivní obraně. Zásadní by bylo, zda by incident představoval ozbrojený útok, například cílený útok na alianční letoun nebo území členského státu. Vyplývá to z vyjádření bezpečnostních expertů.

Před několika dny do polského vzdušného prostoru na několik desítek sekund vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník Mi-8. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil. Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kvůli ní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany.

Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

Článek pět zakotvuje spojenecký princip kolektivní obrany, v historii byl aktivován pouze jednou, a to po teroristických útocích 11. září 2001.

Samotné narušení vzdušného prostoru podle Vlastislava Břízy z Univerzity Karlovy aktivaci článku 5 automaticky neznamená. Klíčové je, zda jde o ozbrojený útok, typicky například úmyslný útok na území, obyvatelstvo nebo ozbrojené síly členského státu. U méně závažného incidentu podle něj připadají v úvahu spíše konzultace podle článku čtyři.

Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica

Článek čtyři umožňuje členským zemím požádat o konzultace, pokud je podle některé z nich ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost některého člena aliance.

Žádost o aktivaci článku pět je na konkrétním členském státu. Aktivaci si Michal Beneš z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) dokáže představit například v situaci, kdy by ruská stíhačka nad aliančním územím cíleně sestřelila alianční letadlo, ruští uniformovaní vojáci ve velkém množství překročili hranice NATO nebo ruské rakety začaly hromadně dopadat na alianční státy. U raket by podle něj nejprve muselo být vyloučeno, že šlo například o střelu odkloněnou protivzdušnou obranou nebo vlastní chybou.

Při rozhodování o reakci na narušení vzdušného prostoru je podle Břízy určující především míra hrozby. Posuzuje se chování letounu, jeho trajektorie, výzbroj, reakce na výzvy a možné ohrožení obyvatelstva či aliančních sil. Délka narušení je podle něj důležitá, sama o sobě ale nerozhoduje. Základním principem je přiměřenost reakce.

Ficova slova o NATO jsou závažná, řekl Pavel. Rád by bojoval, reaguje premiér

Piloti stíhaček a jejich velitelé se podle Beneše rozhodují na základě takzvaných rules of engagement, tedy pravidel nasazení pro danou situaci. Nad neutrálním územím se podle něj cizí stíhačky zpravidla pouze sledují. Pokud vstoupí do vzdušného prostoru konkrétního státu nebo nad jeho výsostné vody, mohou je alianční letouny doprovázet s cílem je z daného prostoru vyprovodit.

Před případným použitím síly je podle Beneše potřeba zjistit, zda jde o cílenou eskalaci, nebo technický problém. Zásah si u většiny aliančních států dokáže představit v případě, že by se alianční letoun nad vlastním územím ocitl pod palbou, cizí letadlo začalo útočit na pozemní cíle nebo dlouhodobě ignorovalo pokyny k opuštění aliančního vzdušného prostoru. V posledním případě by podle něj použití síly předcházel varovný výstřel.

Bříza za největší riziko chybné eskalace označil špatné vyhodnocení úmyslu protivníka. Provokace, navigační chyba nebo technický problém mohou být podle něj mylně považovány za přípravu útoku, případně naopak. Právě proto se podle něj obvykle postupuje od identifikace a doprovodu až k případnému použití síly.

Co je článek 4, 5 a 6 ve smlouvě o NATO. Pravidla Aliance při útoku na své členy

Největší riziko podle Beneše představuje možná lidská chyba pilotů na obou stranách, kterou by druhá strana mohla vyložit jako záminku k eskalaci. Rusko podle něj různou délkou a formou narušení aliančního vzdušného prostoru testuje schopnost vojenské a politické reakce států NATO, zejména jejich schopnost rychle reagovat.

NATO v poslední době řeší opakované případy narušení vzdušného prostoru členských zemí v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Incidenty se týkají mimo jiné ruských letounů a bezpilotních prostředků a vedou k nasazování aliančních stíhaček, zejména na východním křídle aliance.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Státní hrady a zámky se opět otevřely zdarma, kvůli zájmu je lepší rezervace

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se v neděli podruhé otevřely zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106...

27. září 2026  10:33

Narušení vzdušného prostoru samo o sobě neznamená aktivaci článku 5, tvrdí experti

Vrtulník Mi-8

Narušení vzdušného prostoru členského státu Severoatlantické aliance (NATO) samo o sobě neznamená důvod k aktivaci článku pět o kolektivní obraně. Zásadní by bylo, zda by incident představoval...

27. září 2026  10:27

Motorkářka na Příbramsku sjela ze silnice a havarovala. Na místě zemřela

ilustrační snímek

Úmrtím řidičky skončila nehoda motocyklu, která se stala v sobotu odpoledne na silnici II/191 na Příbramsku. Řidička ročníku 1982 jela na motocyklu Honda ve směru jízdy od Roželova na Starý Smolivec.

27. září 2026  10:13

Městu chybí dlouhodobá koncepce a lepší komunikace, říká zlínská lídryně STAN

Komunální volby 2026 ve Zlíně – lídryně kandidátky Starostů a nezávislých...

Zlínské hnutí Starostové a Nezávislí (STAN) ji nejprve oslovilo, zda by chtěla kandidovat do městského zastupitelstva na některé z předních příček. Kariérová poradkyně a pořadatelka akcí Věra Stojar...

27. září 2026  10:06

Při nehodě s čtyřkolkou zemřel 14letý chlapec, spolujezdec skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Při nehodě čtyřkolky na lesní cestě v katastru Jinců na Příbramsku zemřel v sobotu odpoledne chlapec, který čtyřkolku řídil. Druhý chlapec utrpěl podle mluvčí záchranné služby lehčí zranění. Příčiny...

27. září 2026

Na kole nepřekážím, uvolňuji cestu autům, říká lídr, který by přidal i další bus pruhy

Do práce chodí Ondřej Talíř pěšky ze sídliště Vltava, v ulicích ho můžete...

Za Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) kandiduje na primátora Ondřej Talíř. Už učitelka na gymnáziu o něm řekla, že z něj bude politik. „Máme to tak trochu v genech. Snažil jsem se z toho...

27. září 2026  9:38

S kalašnikovy postříleli v jihoafrické restauraci hosty. Mrtvé pak obrali o mobily

Jihoafrická policie vyšetřuje vraždy žen v Johannesburgu. (17. září 2026)

Nejméně sedmnáct mrtvých si vyžádala střelba v restauraci ve městě Wedela v Jihoafrické republice, dalších patnáct lidí utrpělo zranění, oznámila v neděli policie. Po pachatelích se stále pátrá....

27. září 2026  8:44,  aktualizováno  9:15

Rusko zaměřilo své údery na sklady u Kyjeva, častěji útočí i na obchody, říkají data

Rusové podnikli další útok na Kyjev (8. července 2026)

Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet...

27. září 2026  7:37

Vzdělání je prioritní, formuje demokratické myšlení, říká lídryně Milujeme Olomouc

Jednička kandidátky Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09 a Zelení) v komunálních...

O hlasy voličů se v komunálních volbách uchází i nová koalice Milujeme Olomouc tvořená Piráty, TOP 09 a Zelenými. Její jednička Lucie Tungul (TOP 09) říká, že i přes nedostatek peněz plynoucích městu...

27. září 2026  6:57

Na radnici chce jedlík, klaun i bednář. Neobvyklá povolání kandidátů voleb 2026

Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení 6 394 zastupitelstev na úřadech, magistrátech a radnicích.

Hrobníci, kouzelníci nebo jeden bednář v republice patří na kandidátkách k nejneobvyklejším profesím. Kolonka povolání na volebních lístcích nicméně umožňuje zcela volný styl. Většina kandidátů k ní...

27. září 2026

Voda v Odoleně Vodě zůstává nepitná, limit olova překročil čtyřnásobně

ilustrační snímek

Ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě prokázal více než čtyřnásobné překročení limitu olova, přestože následné odběry už vyhověly a z 24 dnešních testů limit nesplnil jen jeden, voda...

26. září 2026,  aktualizováno  27. 9.

Göringa zvěčnil v barvě. Byl přátelský, vzpomínal fotograf Norimberského procesu

Hermann Göring sedí na svědecké lavici během Norimberského procesu. Americký...

Stál pár metrů od nacistických pohlavárů, ve volném čase vyrážel do ulic zpustošeného Norimberku. Raymond D’Addario se v řadách americké armády stal hlavním fotografem procesu, který měl zúčtovat s...

27. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde