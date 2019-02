Je to paskvil, říkají právníci o Klausově návrhu trestat mazání příspěvků

Poté, co po nahlášení uživatelů v několika případech z Facebooku zmizely Klausovy kontroverzní příspěvky, se poslanec rozhodl sociální síti v dalším mazání zabránit. Za odstranění cizího názoru by provozovateli či správci služby podle jeho návrhu zákona pro příště hrozily až tři roky vězení nebo padesátimilionová pokuta.

Právníci nápad označují za absurdní. „Opravdu si někdo myslí, že dotčeného pracovníka, který smazal příspěvek odněkud z Indie, dostaneme před český soud? Nebo budeme stíhat přímo zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga? Taková představa je spíš úsměvná než skutečně proveditelná,“ podivuje se právnička Monika Hanych, která se specializuje na média, ústavní právo a svobodu projevu.

Co navrhují poslanci Skupina poslanců navrhuje nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu. Vztahoval by se na sociální sítě s více než 100 tisíci uživateli.

Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Za takový čin hrozí provozovatelům či správcům trest vězení na šest měsíců až tři léta, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Pokud tak neučiní v úmyslu „ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi", měl by takový čin být posuzován jako přestupek. Za ně by jednotlivcům hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a firmám pokuta až ve výši padesáti milionů.

Cílem navrhované úpravy je podle předkladatelů zvýšení míry odpovědnosti nejrozšířenějších sociálních sítí a elektronických platforem umožňující sdílení názorů a informací uživateli.



Podobně to vidí i ústavní právník Jan Kysela. „Je otázkou, nakolik jsou postihy realizovatelné, kdo by vlastně měl být stíhán, když jsou velmi často provozovatelé takových sítích někde jinde než na území České republiky,“ řekl iDNES.cz Kysela.

Facebook, ale i další sociální sítě mají nástroje, které nevhodný obsah vybírají na základě automatizované analýzy či potom, co ho nahlásí sami uživatelé. Sociální síť také po světě zaměstnává tisíce lidských moderátorů, ale není známo, že by mezi nimi byli i Češi, kteří by podle představ Klause mohli jednoduše stanout před zdejším soudem.

Advokát Tomáš Sokol navíc varuje, že pokud by novela skutečně prošla, znamenala by zahlcení policie i soudů, které by musely zkoumat jednotlivé případy.



„My se zde léta snažíme o dekriminalizaci, v zákoníku je jasně napsáno, že trestní právo má být použito tam, kde to nelze řešit cestou jiného práva,“ uvedl Sokol.

Absurdně drsné tresty a nemožnost vypnout vlastní web

Až tříleté tresty vězení za smazání příspěvku na internetu považuje ústavní právník Kysela stejně jako další experti za nesmyslně drsné.



Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se podle plánu Klause měl vztahovat na sociální sítě s více než sto tisíci uživateli. Zásah by zároveň musel být veden s „úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi“.

Ovšem i pokud by někdo příspěvek smazal bez takového úmyslu, třeba omylem, byl by to podle Klausova přání přestupek. Až za padesát milionů pokuty.

Zákon ovšem vůbec neřeší situaci, kdyby firma svou sociální síť prostě vypla, protože by se jí už ekonomicky nevyplácela, a tím by příspěvky lidí znepřístupnila. Loni takto například společnost Seznam.cz uzavřela web Spolužáci.cz.

Pokud by však po vstoupení zákona v účinnost nechtěla dostat horentní pokutu, musela by nejspíše své vlastní stránky provozovat věčně.

Podobně rizikovým by se mohl stát i boj proti spamu, který zaplavuje diskuzní fóra i Facebook. I kdyby reklama na viagru či internetový hazard obsahovala něčí názor na politické téma, vystavoval by se provozovatel serveru při jeho smazání riziku vězení.

Dle odborníků je tak pravděpodobné, že by na internetu po schválení zákona příležitostí vyjádřit vlastní názor ubylo. Mnozí provozovatelé by totiž diskuzní platformy raději zrušili, než by riskovali drakonické tresty.

Co je to hrubé porušení zákona?

Klausův zákon totiž dovoluje příspěvek sociální síti smazat jen tehdy, pokud je v „hrubém rozporu s trestními předpisy nebo s dobrými mravy.“ Tato formulace právníky mate.

„Bude-li některý příspěvek pouze v „rozporu“ a nikoliv v „hrubém rozporu“ s trestními předpisy, co má pak sociální síť dělat? Mazat, nebo nemazat? Podle navrhované novely by takový příspěvek, byť je stále protiprávní, ale ne „hrubě v rozporu“, měla nechat viset na sociální síti. Ostatní zákony naopak nařizují smazání. Tím tyhle soukromé společnosti dostáváme do zcela nelogické pasti,“ uvedla Hanych z Masarykovy univerzity.

Navíc je Klausem navrhovaná úprava v nepřímém rozporu s evropskou směrnicí, která se u nás vtělila do zákona o některých službách informační společnosti. A jde i proti GDPR.

„To, co vytvořili navrhovatelé novely, nelze bohužel označit jinak než za legislativní paskvil,” uvedl právník společnosti MAFRA Vladan Rámiš. „Jak se bude v praxi rozlišovat, jestli jsem ten příspěvek odstranil proto, že byl prostě a jednoduše v rozporu se zákonem, anebo jsem ho odstranil proto, že jsem měl v úmyslu zmařit svobodnou výměnu názorů?” ptá se řečnicky.

Poslanci sami netuší, co podepsali

Navzdory tomu, že je podle odborníků návrh zákona nesmysl, dokázal Klaus přesvědčit více než třicítku poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN, aby se k návrhu připojili. Podle průzkumu MF DNES ovšem někteří nemají představu, pod co se vlastně podepsali.



„Nejedná se o trestání někoho, kdo by chtěl zablokovat, smazat nebo zrušit nějaké stanovisko nebo komentář na svém vlastním profilu,“ tvrdí například poslanec Patrik Nacher (ANO). A podobně argumentuje i Klaus.

Odporuje jim ovšem už jejich vlastní důvodová zpráva k předkládanému zákonu. Ta totiž hovoří o tom, že postihovat je třeba provozovatele či správce sociální sítě, který příspěvek smaže. „Za správce je přitom třeba označit všechny subjekty, které mají oprávnění fyzicky zasahovat do podoby dané sociální sítě,“ osvětluje důvodová zpráva.

Vězení i pro Klause?

„Proti politické cenzuře na korporátních sociálních sítích je třeba rázně zasáhnout,“ glosuje svůj podpis pod návrhem zákona poslanec za SPD Lubomír Volný. Pokud by ovšem skutečně začala jím navrhovaná legislativa platit, nebýt poslanecké imunity, nejspíše by dostal do vězení svého předsedu Tomia Okamuru.

Ten totiž na své facebookové stránce příspěvky uživatelů nespokojených s politikou SPD opakovaně maže. Na Facebooku díky tomu dokonce vznikla i recesistická stránka Tomio Okamura mi dal ban, kterou před několika dny sociální síť rovněž smazala.

Do vězení by se mohl dostat i sám Klaus, kterého po zveřejnění návrhu začala část uživatelů Facebooku obviňovat, že některé jejich příspěvky, které se mu nelíbily, z jeho stránky taktéž zmizely.

Klaus mladší: jde o svobodu slova

Klaus ale výhrady odmítá a svůj zákon zdůvodňuje mimořádně důležitým tažením za svobodu slova. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,“ uvedl už dříve poslanec.

Jeho návrh přitom přichází ve chvíli, kdy se evropské státy naopak dohodly na přísnějším boji proti dezinformacím, které se právě na sociálních sítích šíří. Bezpečnostní složky se obávají, že se například Rusové pokusí ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Tak jako zasáhly do amerických prezidentských voleb, což před Vánoci doložila analýza bezpečnostního výboru amerického senátu. (Více čtěte zde.)

Facebook i další sociální sítě jsou tak pod tlakem EU, aby proti dezinformacím zasahovaly rázněji.

Právě Klaus přitom na svém profilu v minulosti prokázané nepravdy sdílel. Jeho názory i navrhovaný zákon nyní zevrubně propaguje například web Sputnik, který experti označují za dezinformační.

Ústavní právníci ohledně důležitosti svobody slova Klausovi dávají za pravdu. „Je ale otázka, jak sociální sítě máme vlastně chápat a zda si na ně může psát kdo chce co chce a „majitel” sociální sítě s tím nic nenadělá. Když si ale vezmete tištěné noviny, do kterých budete psát dopisy, tak vám nikdo nezaručí nárok na to, že vám redakce vaše dopisy otiskne v plném rozsahu a bez korekcí,” přibližuje Kysela.

Když se vám to nelíbí, založte si vlastní web

Na Facebooku uživatelé už při zakládání svého profilu souhlasí s podmínkami užívání, podle kterých sociální síť mimo jiné netoleruje například nenávistné slovní projevy.



„Protože vytváří prostředí zastrašování a vyloučení a v jistých případech mohou podpořit i násilí spáchané v reálném světě,“ vysvětluje Facebook.

Právník Sokol Klausovi rovnou doporučuje, že pokud není spokojený s tím, že mu Facebook maže některé jeho příspěvky, měl by si založit svou vlastní stránku. „Kdybych to měl přiblížit, tak je to totéž, jako když si dám na dům nástěnku, kde si může každý pověsit svůj „lístek“ a já potom přijdu a strhnu ho, protože se mi třeba nelíbil nebo z nějakého jiného důvodu jsem ho tam nechtěl. Nástěnka je v mém vlastnictví a já obsluhuji své vlastnictví,” popsal Sokol.

Podle Hanych se navíc Klausova nová úprava zákona „vlamuje do otevřených dveří“. „To, co chce řešit, už umíme do velké míry řešit současnou právní úpravou,“ dodala připomněla případ z Německa, kdy soud zakázal firmě Facebook smazat komentář člověka.

„Soudy už nyní mohou říci, že pokud komentář nebyl protiprávní, neměl by být smazán,“ zdůraznila.