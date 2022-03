Nemyslím, že by Rusové vytáhli eso, které změní průběh války, říká analytik

Ukrajinci přečkali šestý den války. Jejich odhodlání je obdivuhodné, ale jak dlouho tuto psychickou a fyzickou zátěž mohou vydržet?

Jejich rezistence je zatím překvapivě silná. Psychická a fyzická zátěž se asi dotýká každého různě. Nemyslím si, že se tady dá generalizovat. Ani na úrovni jedinců, ani na úrovni větších jednotek. Některé ukrajinské jednotky mohou být už teď vyčerpané a vytěžené na maximum, jiné mají psychických i fyzických sil daleko víc a mohou být rezistentnější.

Záleží na tom, jak se bude konflikt rozvíjet a zda se dostanou pod silnější ruský tlak. Asi se nedá ani za relativně pro Ukrajinu úspěšného průběhu konfliktu mluvit o tom, že by rezistence v podobě, jak ji vidíme dnes, vydržela několik týdnů. Pokud bude Rusko tlačit na pilu a angažovat dostupné síly, mohou mít boje daleko větší intenzitu. Pak se jednotky na obou stranách daleko rychleji opotřebují. Osobně bych to viděl v řádech dnů, možná dvou týdnů. Ale že by konflikt probíhal v této podobě několik měsíců, si nemyslím.