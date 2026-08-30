Jak se vám nová podoba nedělní debaty líbí oproti březnové premiéře, která čelila vlně kritiky?
Myslím si, že celé to pojetí ustoupilo ke konzervativnějšímu přístupu a nesnaží se hledat nějaká neotřelá prostředí a přístupy. I když v tu chvíli jsem to chápal, tak tím, že tohle je konzervativnější, je to přijatelnější řešení.
Bohužel Moravec byl obětí marketingově orientované dramaturgie České televize a ta akcentace prezentace osobnosti moderátora podle mě nevyhovovala formátu, moderátorovi a nakonec ani televizi.