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Výhrůžky bombou v letadle se mohou brát jako vtip a inspirovat další, říká expert

Lukáš Linhart
  18:11
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení vyhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy. (5. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahující na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
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Dokázat propašovat bombu do letadla je podle experta na leteckou dopravu Petra Kováče velmi nepravděpodobné. Přesto i minimální riziko stačí k tomu, aby aerolinky začaly hledat možnost co nejrychlejšího přistání. U podobných výhrůžek navíc hrozí, že se jimi budou inspirovat i další. „Někdo to začne považovat za dobrý vtip a výhrůžky se opakují z různých zdrojů,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Řada letadel ve čtvrtek kvůli bombovým hrozbám přistála na jiných letištích, než původně měla. Mohou problémy několika spojů například přerůst v narušení dopravy napříč Evropou?
Kvůli pěti nebo šesti letadlům určitě ne. Pokud se bavíme o jednotkách letů, může to samozřejmě způsobit problémy konkrétní letecké společnosti. Ta počítá s tím, že letadlo po příletu obslouží další spoje, a odklon ji tento plán naruší. V menším rozsahu ale nejde o něco, s čím by si aerolinky neuměly poradit. Mají připravené postupy i pro situace, kdy jim některé letadlo vypadne například kvůli poruše.

Když podle vás několik odkloněných letů evropskou dopravu neochromí, v čem tedy vidíte největší riziko podobných výhrůžek?
Není to záležitost jen pražského letiště nebo letadel, která z Prahy letí. Jde o určitou vlnu. Když se zpráva o takové hrozbě objeví, může mít multiplikační efekt: někdo další to začne považovat za dobrý vtip a výhrůžky se opakují z různých zdrojů. Právě v tom vidím riziko. Nechci ale předpovídat, že se to nyní stane.

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Objevují se také informace o tom, že dnešní incidenty byly součástí ruských hybridních operací na evropské metropole...
Dovedu si to představit, ale také nemusí. V tuto chvíli neumíme, alespoň jako veřejnost, určit, odkud tyto hrozby pocházejí.

Přijde oznámení, že je na palubě bomba. Co se v tu chvíli odehrává na zemi? Jak se řešení zapojují aerolinky, letiště nebo řízení letového provozu?
Pro letecké společnosti je na prvním místě bezpečnost. Taková situace není nová a aerolinky na ni mají předem stanovené postupy. Záleží také na to, kam oznámení přijde, zda na letiště, nebo letecké společnosti. Bezpochyby se ale okamžitě prověřuje věrohodnost hrozby. Podrobnosti těchto protokolů neznám a z pochopitelných důvodů zůstávají důvěrné, aby mohly fungovat. Jde ale o koordinovaný proces mezi leteckou společností, letištěm a řízením letového provozu, do kterého se zapojují také bezpečností složky včetně policie.

Když se bezpečnostní složky domnívají, že se jedná o planý poplach, mění se jejich přístup nějak?
I pokud existuje pochybnost, že se nejedná o reálnou hrozbu, bezpečnost má i tak přednost. Zvažují se proto možnosti, kdy a jak co nejrychleji přistát. Bezpečnostní opatření na evropských letištích jsou na vysoké úrovni a propašování bomby na palubu považuji za velmi nepravděpodobné. I kdyby ale existovala jen minimální pravděpodobnost, že se něco může stát, všichni se tím musí maximálně zabývat.

Nakolik jsou evropská letiště na takovou neplánovanou situaci připravena? Jsou schopné například přijmout letadla, která kvůli výhrůžce musejí přistát jinde?
Určitě. Mají stanovené postupy, jak se v takové situaci chovat, a personál je na ně připravený. Bezpečnostní protokoly nejsou jen sepsané, ale také se nacvičují. Platí to zvlášť v evropské letecké dopravě, ale samozřejmě i jinde.

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Liší se tyto postupy mezi jednotlivými evropskými zeměmi?
Nemyslím si, že by zásadně lišily. V evropské letecké dopravě budou velmi podobné, nebo stejné. Letiště v Česku, Německu či Švédsku tak v obdobných situacích postupují podobně. Znovu bych ale zdůraznil, že nejde jen o letiště. Pokud hrozba míří na letadlo konkrétní společnosti, musí ji řešit především také samotná aerolinka.

Co v takové chvíli dělá posádka na palubě?
I posádky mají své postupy, které mají nacvičené. Do podrobností bych se ale nepouštěl, to už bychom příliš spekulovali. Neznáme přesné znění hrozby: zda někdo pouze oznámil přítomnost bomby, uvedl čas výbuchu, nebo připojil nějaký požadavek. Nepředpokládám ani, že by bylo v zájmu bezpečnosti zveřejňovat větší podrobnosti. Podstatné je, že pro letecké společnosti ani jejich posádky nejde o zcela novou situaci.

Dá se alespoň orientačně odhadnout, kolik takový odklon leteckou společnost stojí?
Bez znalosti konkrétního případu to říct nelze. Záleží na tom, o jaké letadlo jde, kolik v něm cestuje lidí, kam letěli nebo jaké zdržení vzniklo. Do nákladů může vstoupit pronájem náhradního letadla, zbytečně spotřebované palivo, letištní poplatky nebo případné náhrady cestujícím. Nedá se obecně určit ani to, která z těchto položek bude nejvyšší.

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Pokud by se ukázalo, že jde o součást hybridní operace a výhrůžky by pokračovaly, žádalo by si to podle vás další a rozsáhlejší bezpečností opatření?
Tady bych se podíval i za hranice letišť a leteckých společností. Bavíme se o kritické infrastruktuře, jejíž odolnost se postupně posiluje. V Evropě se diskutuje o tom, jak ji lépe chránit, a to jak fyzicky, tak z hlediska kybernetické bezpečnosti. Pokud by se tedy ukázalo, že se určitý typ útoku může opakovat, bezpochyby by na to měla reagovat i další opatření.

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