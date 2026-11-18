Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Jaromír Zůna o nutnosti pořídit protiraketovou obranu mluvili během návštěvy Izraele. Česko zároveň jedná i s evropskými dodavateli. Jaká protiraketová obrana by pro Česko byla nejlepší?
V prvé řadě je potřeba si dobře rozmyslet, proti čemu se potřebujeme bránit. Bohužel dochází k různému rozmělňování a kombinují se věci typu obrana před balistickými raketami středního doletu s obranou kritické infrastruktury vůči malým, lehkým dronům a tak dále. To jsou úplně jiné případy. Zároveň ale samozřejmě platí, že řešit je potřeba obojí. Co se týká posledního jednání, tak se to také různě pletlo dohromady. Někdy se mluvilo o Iron Domu, pak se mluvilo o systému Arrow a tak dále, což jsou úplně diametrálně odlišné systémy.
Pokud by na nás tak letěla balistická raketa středního dosahu přes Slovensko, Slováci to sestřelit nemůžou. Prostě to přeletí.