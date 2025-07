Škody budou v řádu desítek milionů. Blackouty ale častější nebudou, míní expert

Jak velké by mohly být škody, které páteční blackout v Česku napáchal?

Vzhledem k tomu, že ten výpadek zasáhl z velké části i hlavní město Prahu a přilehlé oblasti, tak ty škody samozřejmě budou větší, než kdyby se to stalo v Českomoravské vrchovině. Trvalo to zhruba hodinu a půl, takže bych řekl, že ty škody se budou pohybovat minimálně v rovině desítek milionů korun.

Které oblasti takové výpadky zasahují nejvíce?

Jsou to všechny oblasti, kde nemůžete najednou něco produkovat. Zasahuje to subdodávky, a to znamená automaticky ztráty. Vzhledem k tomu, že právě v Praze je spousta středisek, které ovládají výrobní nebo zabezpečovací kapacity, tak takovéhle technologické přerušení může mít dalekosáhlé důsledky. A přestože většina těchto zařízení mají i záložní zdroje, tak si myslím, že se bavíme o poměrně rozsáhlých škodách.

V posledních dnech se mluvilo o blackoutech v souvislosti s velkou vlnou veder a přílišným používáním klimatizace, což poškodilo kabely třeba v Itálii. Není něco takového možné do budoucna i u nás?

Myslím, že určitě ne. V zimě je spotřeba daleko větší a zvládáme to bez problémů. Tohle pro nás na rozdíl třeba od Spojených států není obtěžující. Může se to změnit, pokud se u nás otevřou velká výpočetní centra například, ale to se zatím neděje. Tam by mohlo dojít k přetížení chladících systémů právě v důsledku velkých veder. Co se týče pátečního blackoutu, to z mého pohledu také není častý jev. Vždycky je samozřejmě možnost mít ještě větší zabezpečení, ale to už by asi přesahovalo ekonomicky únosnou míru, protože už nyní jsou ty běžné postupy aplikovány velice striktně a důsledně.

Velkým blackoutem bylo nedávno zasaženo také Španělsko. Čím byl specifický tento?

Španělé si na sebe ušili bič, protože se rozhodli mít složitější síť za tu cenu, že budou vyrábět elektřinu ekologičtěji. Jejich energetický mix je jiný než ten náš. Mají velký podíl solárních panelů a větrných elektráren. Ale i v případě Španělska platí, že kdyby udělali vše, jak měli, tak by k blackoutu nedošlo. Jenom ta jejich situace je náročnější.

Jak se na blackout vlastně připravit?

Pokud se bavíme o přípravě průmyslového podniku, tak je třeba dobře si určit, jaká spotřeba se bez proudu neobejde a mít u ní zabezpečené napájení, tedy záložní zdroj. Pokud se bavíme o přípravě domácností, tak u těch krátkodobých blackoutů v podstatě ani nemá smysl o nějaké přípravě hovořit. Neměli bychom kupovat taková zařízení, u kterých by výpadek způsobil jejich zničení. To se u nás sice běžně nestává, protože to norma nepovoluje, ale mohou to být levné přístroje, které nemají dostatečně zabezpečená vstupní napájedla.

V delším horizontu bychom měli mít doma náhradní zdroje energie, třeba palivo. Měli bychom myslet na dostatek potravin a také zdroje světla. Člověk ale pak zjistí, že největší problém by nastal v těch úplně nejcivilizovanějších zónách, třeba na sídlištích. Člověku, co žije na Jižním městě v Praze ale těžko vysvětlíte, ať si domů koupí plynovou bombu a dostatečnou zásobu vody, když tam to bezprostřední riziko nehrozí.