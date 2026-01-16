„Pozornost bude věnována běžným formám ďáblových úkladů a pokušení, jejich rozpoznávání a prostředkům obrany, stejně jako charakteristikám útisku, svázání a posedlosti,“ píše se v charakteristice kurzu, o kterém univerzita informovala na svém webu. Kurz nese název Biblické a teologické základy duchovního osvobozování.
Přednášky budou probíhat od února do června, přičemž Brož bude klást velký důraz zejména na výuku angelologie (nauka o andělech, pozn. red.) a démonologie (nauka o démonech, pozn. red.).
Pražská Katolická teologická fakulta rovněž slibuje, že posluchači budou po absolvování všech přednášek schopni objasnit působení zla v lidském životě či aplikovat biblické poznatky o démonech a jejich vymítání také v osobním duchovním životě.
„Kurz se zabývá tématem duchovního boje a osvobozování tak, jak je chápe křesťanská víra a Bible. Nejde o senzace ani o exorcismus z filmů, ale o střízlivé uchopení reality dobra a zla v lidském životě,“ popsala výuku mluvčí fakulty Marešová.
Přednášky podle ní ukážou, jak se zlo konkrétně projevuje v každodenním životě člověka skrze pokušení, klam či strach, čímž tak pomohou tyto projevy rozpoznat.
„Absolvent kurzu si odnese praktické nástroje duchovní obrany, jako je modlitba, práce s Božím slovem, autorita v Kristu, svátosti a společenství. Navzdory častému zlehčování tohoto tématu ve veřejném prostoru je o kurz mimořádný zájem,“ dodala Marešová.
Brož, který kurz povede, stál v čele Katolické teologické fakulty od roku 2024. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková ho loni dvakrát odvolala na návrh akademického senátu.