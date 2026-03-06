Exministr Rakušan potřetí zkouší stát se novým místopředsedou Sněmovny

Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, již potřetí zkouší štěstí ve volbě místopředsedy Sněmovny. Je jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice jednoho místopředsedy dolní komory parlamentu připadnout právě hnutí Starostové a nezávislí. Přesto nemá Rakušan v tajné volbě nic jisté.

Právě naopak. Dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.

Poslanci zvolí i dětského ombudsmana. O pozici ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Poslanci zvolí také jednoho člena Rady České televize, dva členy Rady Českého rozhlasu a rozhoduje i správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, do níž kandidují i exministři Zbyněk Stanjura a Vlastimil Válek.

