Exministr Rakušan potřetí zkouší stát se novým místopředsedou Sněmovny

Právě naopak. Dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.
Poslanci zvolí i dětského ombudsmana. O pozici ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun.
Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.
Poslanci zvolí také jednoho člena Rady České televize, dva členy Rady Českého rozhlasu a rozhoduje i správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, do níž kandidují i exministři Zbyněk Stanjura a Vlastimil Válek.