Exministr Rakušan ani napodruhé neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny

Josef Kopecký
Přímý přenos   16:00aktualizováno  16:45
Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny. Jednu pozici v nejužším vedení dolní komory parlamentu přitom hnutí STAN garantují dohody stran ve Sněmovně.
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami a novelu stavebního zákona. Na snímku Vít Rakušan (STAN). (28. ledna 2026)

Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...
Ivan Bartoš (Piráti) a Vít Rakušan (STAN) se potkali po reakci na oznámení...
Ivan Bartoš (Piráti) a Vít Rakušan (STAN) se potkali po reakci na oznámení...
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové a nezávislí. Na snímku Vít...
8 fotografií

Ve druhém kole tajné volby potřeboval Rakušan získat nejméně 89 hlasů, dostal jich ale jen 75, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník.

„Jsem připraven si říct o nominaci klubu znovu,“ reagoval Rakušan. „Moje kandidatura je výrazem důvěry v respektování vůle voličů, sněmovních zvyklostí a pozice třetího nejsilnějšího poslaneckého klubu,“ uvedl předseda hnutí STAN.

Koalice podle šéfky klubu Starostů a nezávislých a místopředsedkyně hnutí Michaely Šebelové morálně prohrála. „Neodmítli jste Víta Rakušana, ale slušnost a parlamentní tradice,“ řekla Šebelová.

Začátkem listopadu na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera z ANO a Jiřího Bartáka za Motoristy. Nominant ODS Jan Skopeček uspěl ve druhém kole tajné volby v polovině listopadu.

Piráti vyslali do tehdejší volby Olgu Richterovou, dostatek hlasů ani v jednom z volebních kol nezískala. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení koalice nepočítá.

Bývalý Zemanův mluvčí Ovčáček bude dohlížet na ČTK, rozhodli poslanci

Přerozdělení miliard VZP dalším zdravotním pojišťovnám prošlo do druhého čtení

Sněmovna ve středu také zabývala návrhem na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven.

Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit

Veto na zrychlené projednání a přijetí předlohy, které si přál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podala šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová za kluby ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.

Návrh tak zatím pouze prošel prvním čtením a bude se jím nyní zabývat výbor pro zdravotnictví.

Poslanci začali jednat o změně stavebního zákona

Na programu je nyní novela stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu a má podle koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytové.

Na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé Sněmovna rozhodla, že může jednat a hlasovat i po devatenácté hodině. Jednací den by ale neměl být delší než do 21 hodin.

Přímý přenos jednání Sněmovny

28. ledna 2026  15:57,  aktualizováno  17:20

