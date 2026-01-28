Ve druhém kole tajné volby potřeboval Rakušan získat nejméně 89 hlasů, dostal jich ale jen 75, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník.
„Jsem připraven si říct o nominaci klubu znovu,“ reagoval Rakušan. „Moje kandidatura je výrazem důvěry v respektování vůle voličů, sněmovních zvyklostí a pozice třetího nejsilnějšího poslaneckého klubu,“ uvedl předseda hnutí STAN.
Koalice podle šéfky klubu Starostů a nezávislých a místopředsedkyně hnutí Michaely Šebelové morálně prohrála. „Neodmítli jste Víta Rakušana, ale slušnost a parlamentní tradice,“ řekla Šebelová.
Začátkem listopadu na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera z ANO a Jiřího Bartáka za Motoristy. Nominant ODS Jan Skopeček uspěl ve druhém kole tajné volby v polovině listopadu.
Piráti vyslali do tehdejší volby Olgu Richterovou, dostatek hlasů ani v jednom z volebních kol nezískala. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení koalice nepočítá.
Sněmovna ve středu také zabývala návrhem na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven.
Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit
Veto na zrychlené projednání a přijetí předlohy, které si přál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podala šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová za kluby ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.
Návrh tak zatím pouze prošel prvním čtením a bude se jím nyní zabývat výbor pro zdravotnictví.
Poslanci začali jednat o změně stavebního zákona
Na programu je nyní novela stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu a má podle koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytové.
Na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé Sněmovna rozhodla, že může jednat a hlasovat i po devatenácté hodině. Jednací den by ale neměl být delší než do 21 hodin.
