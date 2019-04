Exministr podle soudu porušil Nikulinova práva při jeho vydávání do Ameriky

„Kdyby ÚS takovýto postup, respektive rozhodnutí ministra jako protiústavní nezrušil, mohl by přispět k tomu, že k takovému ústavně nesouladnému předčasnému postupu ministra dojde i v budoucnu, čemuž je u takto vysoce závažného a obtížně napravitelného typu zásahu nutno jednoznačně předejít,“ uvedl soud.

Rusa zadržela česká policie v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox.

Pelikánovo rozhodnutí z 29. března 2018 bezprostředně předcházelo Nikulinovu vydání a bylo jeho nezbytným předpokladem. Podle stížnosti zvolil exministr spravedlnosti nezákonný postup. V době vydání Pelikánova rozhodnutí totiž česká justice ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl.

Podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se Rus v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA. Bylo by to prý v rozporu s podstatou institutu mezinárodní ochrany. Podle ústavní stížnosti však běžící azylové řízení přesto tvořilo překážku pro ministrovo rozhodnutí o vydání.

Momentálně je Nikulin ve Spojených státech. Tamní orgány jej nechaly podrobit psychiatrické expertize kvůli ověření příčetnosti. Pokud bude shledán vinným, hrozí Nikulinovi až 30 let vězení. Nález ÚS uvádí jako poslední známé místo Nikulinova pobytu jednu z kalifornských věznic.



O Rusa se zajímali prezidenti, hovořil o něm i Ryan

Nikulinův případ byl pro Česko z mezinárodního hlediska ožehavý. O jeho vydání se zajímali nejvyšší představitelé USA a Ruska. To jej chtělo kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (79 000 korun) spáchané v roce 2009. S českým prezidentem Milošem Zemanem o extradici hovořil přímo Vladimir Putin loni v Soči. Ministr Pelikán uvedl, že Zeman se několikrát přimlouval, aby Česko vyhovělo právě Rusům.

O údajném hackerovi se zmínil i předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan během své návštěvy Prahy. Na tiskové konferenci potvrdil, že se při svých setkáních s českými politiky zajímal o Nikulinův případ.