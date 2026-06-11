Šifrované mobily jsou běžná věc, řekl exministr u soudu s Dozimetrem

Bývalý ministr spravedlnosti a pro místní rozvoj podle obžaloby některým členům skupiny viněné z manipulací se zakázkami dodával šifrované telefony.
V případu se u soudu zpovídá šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, která podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky.
Mezi obžalovanými v kauze Dozimetr je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají, hrozí jim vysoké tresty vězení.
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Němec podle obžaloby dodal skupině šifrovací aplikaci CryptoCult přes jednoho z už dříve odsouzených členů údajné skupiny, podnikatele Pavla Dovhomilju. Muži si tak podle státního zástupce zajišťovali, aby je nemohla policie odposlouchávat.
„Neměl jsem důvod se domnívat, že mají problémy se zákonem,“ uvedl bývalý ministr. „Nikdy jsem je nevnímal jako členy organizované skupiny, nebo dokonce podsvětí,“ dodal. O Dovhomiljovi podle své výpovědi věděl, že působí v informačních technologiích a prodal mu několik licencí na aplikaci.
Němec dále uvedl, že někteří z obžalovaných měli u něj v kanceláři setkání. Umožnil jim ho proto, že v době pandemie covidu nebylo jednoduché místo na schůzku najít. Nechával také klienty přebírat si telefony na recepci své advokátní kanceláře.
Bývalý politik potvrdil, že se zná s Redlem. Potkal ho podle své výpovědi na společenské akci. Setkal se i s Hlubučkem a některými dalšími obžalovanými.
Němec u soudu také podrobně vysvětloval, jak šifrovací aplikace funguje. Dodal, že sám jinak, než přes zabezpečenou aplikaci, odmítá komunikovat. „Považuji to za ochranu svých klientů,“ uvedl.
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Obžalovaným v kauze Dozimetr klade státní zástupce Adam Borgula za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.
Právní kvalifikace není u všech stejná. Hlavou skupiny byl podle žalobce Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem.
Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
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9. června 2026