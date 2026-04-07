Jurečku zajímá čeština ministra Bednárika, ten ho vyzval ke zkoušce z pěti jazyků

„Pokud má být jazyková způsobilost otázkou bezpečnosti a kvality veřejné služby, pak považuji za legitimní se ptát, zda stejný princi bude uplatněn i na nejvyšší představitele výkonné moci. Ptám se vás proto zcela přímo: podstoupíte vy osobně test z českého jazyka podle pravidel, které má vláda v úmyslu zavést? A pokud ano, kdy konkrétně?“ zajímá se v písemné interpelaci bývalý šéf lidovců a exministr práce a sociálních věcí Jurečka šéfa resortu dopravy, který je slovenského původu.
Co chystá vláda pro řidiče taxislužeb
„Zavedeme povinnost pro řidiče taxislužeb prokazovat znalost českého jazyka a sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující.“
„Jestliže je schopnost přesné komunikace podmínkou bezpečnosti při výkonu práce řidiče taxislužby, pak je tato schopnost nepochybně ještě zásadnější při řízení ministerstva dopravy, při rozhodování o miliardových investicích a při reprezentaci České republiky,“ napsal Jurečka.
Zajímá ho také, zda bude obdobné jazykové testy vláda zavádět i pro pracovníky gastronomie, hotelnictví, maloobchodu a jiných služeb, zda se budou jazykové testy týkat i části vietnamské komunity v sektoru služeb a proč je taxislužba vyčleňována jak specifická oblast.
Bednárik je hrdý na svůj slovenský původ
Ministr dopravy Bednárik lidoveckému poslanci Jurečkovi odepsal, že povinnost základní znalosti češtiny pro řidiče má praktický a bezpečnostní důvod. Řidič musí být schopen základní komunikace s cestujícím, zároveň je podle něj důležité, aby rozuměl pokynům policie, dopravnímu značení a dopravním omezením. Nesouhlasí s Jurečkovým srovnáním se sektorem služeb.
„Jako občan jsem hrdý na svůj slovenský původ,“ napsal Bednárik. Je připraven se podrobit jakékoli jazykové zkoušce, pokud to bude vyžadovat zákon, a stejnému testu by se měli podrobit všichni, o nichž zákonodárci rozhodnou.
|
„Pokud je však jazyk skutečně klíčovým kritériem při posuzování odbornosti při rozhodování o miliardových investicích, navrhuji jednoduché řešení. Jsem připraven absolvovat test z českého jazyka, angličtiny, slovenštiny, polštiny a němčiny. Považoval bych za férové, abyste stejný test absolvoval i vy. Výsledky můžeme transparentně porovnat a ten, kdo dosáhne horšího výsledku, se druhému omluví,“ napsal do odpovědi na interpelaci Bednárik.
Jurečkovou písemnou interpelací a Bednárikovou odpovědí se budou poslanci zabývat i při jednání Sněmovny. Spor o to, kdo má dělat zkoušky z češtiny, tak může mezi bývalým a současným ministrem pokračovat.
Jurečka kvůli chystaným zkouškám taxikářů z češtiny interpeluje i vicepremiéra Havlíčka
Bývalý lidovecký ministr se ptá na chystané zkoušky taxikářů z češtiny i vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO.
„Podporujete jako místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu zavedení povinného jazykového testu jako podmínky výkonu živnosti v taxislužbě?“ ptá se Jurečka s tím, že každý nový kvalifikační požadavek znamená bariéru vstupu do podnikání.
Havlíček mu odvětil, že zavedení jazykové zkoušky pro řidiče taxislužby automaticky neznamená zavedení této povinnosti též pro podnikatele. „Podmiňovat vstup do podnikání jazykovou zkouškou by mělo negativní dopad na podnikatelské prostředí,“ uvedl Havlíček.
|
Je ale přesvědčen, že podnikatel, který často přichází do styku se spotřebiteli, by měl dokázat porozumět a komunikovat v běžných životních situacích na základní úrovni.
Povinností podnikatele je podle něj zajistit, aby v provozovně byla osoba znalá českého nebo slovenského jazyka, a to v prodejní nebo provozní době. V případě pochybností to může živnostenský úřad zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat, přičemž pohovor není jazykovou zkouškou, jen má prokázat, zda je osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání.
„Mám za to, že v případě řidičů taxislužby by mohl být obdobný princip považován za méně invazivní nástroj, jak jazykovou znalost prokázat,“ napsal Havlíček a naznačil tím, že fanouškem jazykových zkoušel taxikářů ani on sám není.